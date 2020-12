Amazonas tem plano para distribuição de vacina contra a Covid-19

Redação AM POST

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou nesta terça-feira (08/12) de uma reunião por videoconferência com governadores do Brasil para tratar sobre o andamento das aquisições das vacinas contra a Covid-19. O governador do Amazonas, Wilson Lima, avaliou a reunião como positiva e ressaltou que o Governo do Estado tem preparado uma estrutura para a distribuição da vacina, conforme os critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo ele a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e Secretaria de Saúde estão montando um planejamento para que, no momento que a vacina chegar, ela imediatamente seja colocada à disposição da população, levando em consideração os critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Durante a reunião, Pazuello ressaltou que o Ministério da Saúde será responsável pela coordenação do plano de distribuição da vacina no País. O governador Wilson Lima destacou que essa responsabilidade deve colaborar para a boa condução dos trabalhos. Já há, por exemplo, um plano logístico de distribuição de vacinas e compra de insumos, como seringas.

Conforme o ministro Eduardo Pazuello, existem três negociações sendo realizadas para a aquisição da vacina, com o Instituto Butantan, Pfizer e AstraZeneca. Todas estão na terceira fase de testes e devem passar pela avaliação da Agência de Vigilância em Saúde (Anvisa), que deve ser feita em até 60 dias.