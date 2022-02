Amazonas ultrapassa 6 milhões de doses de vacina aplicadas contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Amazonas chegou a 6.012.886 doses de vacina contra Covid-19 aplicadas até este sábado (05/02), conforme dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Do total de doses aplicadas, 2.876.211 são de primeira dose, 2.353.531 de segunda dose, 56.486 de dose única, 726.459 de 1ª dose de reforço e 199 de 2ª dose de reforço.

A informação está disponível no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br. Os dados são consolidados pela FVS-RCP a partir de informações das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

“Juntos nós vamos conseguir vencer a luta contra a Covid. E nessa luta a vacina é a arma mais poderosa. Por isso não estamos medindo esforços para cada vez mais ampliar a cobertura vacinal da população”, afirmou o governador Wilson Lima.

“Está mais do que comprovado que a vacina salva vidas e é a arma mais poderosa contra o coronavírus. Nós agradecemos a dedicação dos profissionais que atuam nessa campanha e a quem atendeu ao nosso chamado e compareceu aos postos de imunização, e convocamos quem ainda não se vacinou para que o faça o quanto antes para vencermos essa pandemia”, afirmou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, comemora a cobertura vacinal contra Covid-19.

“A marca de 6 milhões de doses aplicadas é um indicador importante no combate à pandemia de Covid-19 no Amazonas. O nosso desafio continua chamando, agora, a população para alcançar a cobertura vacinal no grupo infantil”, reforçou Tatyana, acrescentando que, até este sábado (05/02), foram aplicadas 42.258 doses em crianças de 5 a 11 anos, sendo 32.513 na capital e 9.745 doses aplicadas no interior do estado.

Estratégia – A marca de mais de 6 milhões de doses de vacina contra Covid-19 foi alcançada com a contribuição da população buscando a vacinação nos postos, também incluídos nas estratégias do Governo do Amazonas para ampliação da cobertura vacinal contra o novo coronavírus.

De junho de 2021 a janeiro de 2022, foram realizados 25 edições do mutirão Vacina Amazonas contra a Covid-19, totalizando 970.695 doses aplicadas em Manaus e em municípios do interior do Amazonas, como Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba, Itapiranga, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Beruri e Caapiranga.

As ações do Governo do Amazonas para ampliação da cobertura vacinal contra Covid-19 também incluem a carreta móvel Vacina Amazonas, que soma 24.606 doses aplicadas desde dezembro de 2021, em itinerância pelas zonas sul, norte, oeste e leste de Manaus.

Outra estratégia é a vacinação nos shoppings, que foi realizada em seis centros de compras da capital, em novembro e dezembro de 2021, com a aplicação de 102.836 doses; e nos supermercados, que representaram 22.185 doses aplicadas em janeiro de 2022, em 16 estabelecimentos participantes.

Doses aplicadas por município – Conforme dados gerenciados pela FVS-RCP, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até este sábado (05/02), foram aplicadas as seguintes quantidades de doses, considerando as 1ª e 2ª doses, doses únicas, 1ª e 2ª dose de reforço:

Manaus (3.668.678), Parintins (179.523), Itacoatiara (137.704), Manacapuru (115.603), Tefé (105.410), Iranduba (95.933), Maués (84.080), Coari (71.703), Humaitá (69.061), Manicoré (67.235), São Gabriel da Cachoeira (64.632), Lábrea (59.484), Benjamin Constant (57.789), Autazes (54.886), Barreirinha (54.504), Presidente Figueiredo (50.499), Eirunepé (45.655), Careiro (44.177), Boca do Acre (41.458), Tabatinga (41.447), Borba (41.060), Carauari (40.672), Nova Olinda do Norte (36.885), Rio Preto da Eva (33.904), Nhamundá (32.531), São Paulo de Olivença (32.135), Careiro da Várzea (31.977), Santo Antônio do Içá (31.415), Manaquiri (26.876), Urucurituba (26.567), Fonte Boa (26.529), Boa Vista do Ramos (26.143), Urucará (24.640), Novo Aripuanã (24.128), Jutaí (23.249), Codajás (22.751), Tonantins (21.821), Apuí (21.664), Barcelos (21.251), Envira (21.116), Silves (20.355), Alvarães (19.712), Beruri (19.687), Novo Airão (18.687), Atalaia do Norte (17.293), Tapauá (17.286), Ipixuna (17.258), Anori (17.231), Santa Isabel do Rio Negro (15.932), Pauini (15.832), Itapiranga (15.808), Juruá (15.596), Maraã (15.083), Guajará (14.650), Uarini (14.460), Caapiranga (14.381), São Sebastião do Uatumã (13.868), Canutama (13.641), Anamã (12.952), Amaturá (11.498), Itamarati (10.162) e Japurá (4.739).

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.