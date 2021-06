Amazonas zera fila de UTI aérea para Covid-19 e em Autazes não há registro de novos casos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou, nesta sexta-feira (11/06), em Autazes (distante 113 quilômetros de Manaus), que o estado zerou a fila por Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, destinada a pacientes com Covid-19, que precisam ser transportados do interior para a capital. Essa é a primeira vez, desde março de 2020 – quando os primeiros casos começaram a ser registrados no Amazonas -, que o Estado não recebe nenhuma solicitação para executar o serviço.

Ainda no município, o governador acompanhou a vacinação de profissionais de limpeza urbana, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Danilo Corrêa, e coordenou ações da Operação Enchente 2021.

“Fico muito feliz quando chego ao município de Autazes e recebo a notícia de que não tem ninguém internado por Covid-19 e vou além, hoje não houve até o momento nenhum chamado do interior para transportar qualquer paciente que seja com Covid-19”, disse em discurso.

Sem casos – Também nesta sexta-feira, em Autazes, Wilson Lima anunciou a alta do único paciente internado com Covid-19 no município. E informou que a cidade não registrou nenhum caso positivo para a doença nas últimas 24 horas.

“Os últimos dois anos não têm sido fáceis, ainda vivemos o medo da pandemia. Cada notícia que a gente ouve de avanços e de conquistas, é uma alegria muito grande, principalmente para aquelas pessoas que perderam amigos ou parentes”, afirmou o governador em discurso.

Vacina Amazonas – Wilson Lima também destacou a grande ação de vacinação que ocorrerá, neste fim de semana, para iniciar a imunização de todo o público acima de 40 anos em Manaus. O governador afirmou ter mobilizado todas as secretarias para garantir o atendimento efetivo e de qualidade para os cidadãos; e enfatizou a importância da vacina para o Amazonas vencer a pandemia da Covid-19.

“Eu estou muito feliz, tenho trabalhado muito de ontem para hoje, reuni minha equipe da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), minha equipe da área de Saúde, de todas as secretarias, determinei que todo mundo estivesse envolvido nessa grande ação em parceria com a Prefeitura de Manaus”, afirmou o governador.