Amazonense que mora no Reino Unido fala sobre o que sentiu após ser vacinada contra Covid-19

Redação AM POST

A amazonense, Kerlane Jackman, que é cuidadora de idosos que sofrem com Alzheimer na Inglaterra, foi uma das primeiras do mundo a receber as duas doses da vacina contra a Covid-19. Ela relatou a experiência da imunização a Fátima Bernardes, durante o programa ‘Encontro’ desta sexta-feira (8).

“Na primeira dose, como havia informado no folheto que recebemos, as reações poderiam ser dor no local da vacina, cansaço e talvez secreção nasal, que foi o meu caso. A secreção durou uns 3 dias. Já na segunda dose eu só senti um incômodo no local da vacina”, relatou.

Kerlane disse que tomar a vacina lhe deu um alívio de poder pensar no amanhã. Por ser cuidadora de idosos ela foi vacinada antes mesmo de parte de sua família que também mora na Inglaterra.