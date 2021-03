Após Amazonas superar crise de oxigênio, Senado alerta para possível colapso do insumo em RO, CE e AC

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Membro suplente da comissão temporária criada no Senado para acompanhar ações contra a pandemia (CTCOVID19), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) alertou sessão plenária da Casa nessa terça-feira (16) sobre a possibilidade iminente de haver colapso do fornecimento de oxigênio medicinal em municípios do interior de Rondônia, em ao menos 39 municípios do Ceará e, também, no Acre.

Ele pediu urgência para ouvir na comissão temporária representantes das principais empresas de distribuição do gás: White Martins, Indústria Brasileira de Gases (IBG), Messer Gases Brasil, Air Products Brasil e Air Liquid Brasil.

“É urgente termos essas empresas à mesa para sabermos, neste momento, como está o status de fornecimento de oxigênio para todos os cantos do País”, disse Randolfe.

O vice-presidente da CTCOVID19, Styvenson Valentim (Podemos-RN), lembrou que, no último fim de semana, faltou oxigênio em Ariquemes (RO). Ele relatou ter sabido, ainda, do esgotamento do gás medicinal em Clevelândia (PR), no sul do Paraná, onde, segundo o senador, fabricantes de cerveja teriam socorrido o hospital local com oxigênio.

O parlamentar do Podemos disse ter encaminhado um ofício ao presidente da comissão temporária, Confúcio Moura (MDB-RO), solicitando a convocação de um técnico do Ministério da Saúde com domínio temático sobre o fornecimento de oxigênio, e de representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Amazonas

A crise que pode atingir os estados é semelhante a ocorrida no Amazonas nos últimos meses que levou a uma situação dramática vivida em hospitais de Manaus e chocou o país com imagens de pacientes morrendo asfixiados, enquanto familiares e médicos corriam em busca por doações de cilindros de oxigênio. Com rápido aumento de internações por Covid-19, várias unidades de saúde da capital amazonense ficaram sem insumos básicos, como o oxigênio.

Após o período crítico, o estado já conseguiu estabilizar o fornecimento de oxigênio para os hospitais do estado. A situação nas unidades de saúde está melhorando graças ao que foi comprado e à produção local.

Vários municípios amazonenses contam com o apoio de miniusinas para a geração independente de oxigênio medicinal (O2), ampliando para 19 o número de cidades com esse tipo de tecnologia disponível. Com 37 equipamentos em operação, a produção diária já chega a 18.024 metros cúbicos, sendo 52%, em localidades do interior, explica o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima.

As usinas de Urucará e Apuí foram montadas pela equipe da Seinfra, com a supervisão de técnicos das fabricantes e entraram em operação nos dias 9 e 15 deste mês, respectivamente. Elas foram doadas pelo movimento voluntário União BR. Cada uma tem capacidade para gerar 240 metros cúbicos de insumo ao dia. Os municípios estão localizados a 261 (Urucará) e 453 (Apuí) quilômetros de Manaus.

A estratégia de implantar os equipamentos no Estado foi traçada após o aumento súbito de internações, em janeiro, de pacientes com Covid-19 no Amazonas, o que gerou escassez do produto. “Parte das unidades hospitalares que utilizavam usinas, já teve a oferta e o consumo equilibrados, não necessitando mais do suporte dos equipamentos. Por isso, eles foram desativados, mas continuam instalados e à disposição para o caso de qualquer eventualidade”, explica Carlos Henrique.

As unidades são: Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, SPA da Redenção e Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). As duas primeiras, vinculadas à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), e a última, vinculada à Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Usinas em operação atualmente no interior do AM:

Hospital Regional de Autazes (1)

Hospital Regional de Nova Olinda do Norte (1)

Hospital Regional do Careiro (1)

Hospital Regional de Alvarães (1)

Hospital Regional de Itacoatiara (2)

UPA de Itacoatiara (1)

Hospital de Campanha de Manacapuru (1)

Hospital Regional de Parintins (3)

Hospital de Maués (2)

Hospital Regional de Coari (1)

Hospital Regional de Humaitá (1)

Upa Tabatinga (1)

Hospital Regional de Tefé (1)

Hospital de Eirunepé (1)

Hospital de Barcelos (1)

Hospital de Lábrea (1)

Hospital de Carauari (1)

Hospital Regional de Apuí (1)

Hospital Regional de Urucará (1)

Fundação Cecon (1)

Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto (1)

Hospital de Campanha Delphina Aziz (2)

Fundação do Coração Francisca Mendes (1)

Hospital e Pronto Socorro João Lúcio (1)

Maternidade Azilda Marreiros (1)

Instituto da Criança do Amazonas (Icam – 1)

Hospital de Campanha Nilton Lins (1)

Fundação de Medicina Tropical (1)

Hospital Beneficente Portuguesa (1)

Hospital Adventista de Manaus (2)

Hospital Geraldo Rocha (1)