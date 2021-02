Após irmãs Lins, filho de ex-deputado suspeito de ‘furar fila’ também recebe 2ª dose de vacina contra Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O médico, David Louis Dallas, que é filho do ex-deputado estadual Wanderley Dallas, e as gêmeas Isabelle e Gabrielle Lins, também médicas da família Lins, proprietária da Universidade Nilton Lins, estão entre os suspeitos de “furarem fila” e já receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19 em Manaus. A informação de vacinados consta no site “Imuniza Manaus”, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os três causaram polêmica nas redes sociais após publicarem fotos se vacinando e foram denunciadas por furarem fila, já que nenhum deles vinha atuando na linha de frente do combate à pandemia. A imunização em Manaus chegou a ser suspensa por um dia após as críticas, para reformulação da campanha.

Eles são recém-formados e tiveram suas nomeações publicadas no Diário Oficial da prefeitura de Manaus nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021. Desse modo, não haveria tempo para os médicos terem trabalhado na linha de frente nos hospitais que estão atuando contra a covid-19. David foi nomeado gerente de projetos da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), em 19 de janeiro.

A juíza Jaiza Fraxe, da 1º Vara da Justiça Federal no Amazonas, determinou em despacho assinado em 23 de janeiro de 2021 que as pessoas que furaram fila da vacina contra a Covid-19 não teriam direito de receber a segunda dose do imunizante e estariam sujeitas à prisão em flagrante.

A Justiça obrigou que a Prefeitura de Manaus divulgue, todos os dias, a lista de vacinados. Denúncias de pessoas furando a fila na prioridade da vacinação ainda são apuradas pelo Ministério Público e Tribunal de Contas.

