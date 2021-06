Após ser contaminada de Covid-19 por duas vezes, mulher comemora ao receber primeira dose da vacina em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

“Chegou meu momento”, festejou a dona de casa Cleoza Maria Guimarães dos Santos, 54, após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã deste domingo (13/06), no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova. Ela contraiu a doença duas vezes e agradeceu a oportunidade de se imunizar neste fim de semana histórico de vacinação, organizado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, com foco no público de 40 a 51 anos.

“É uma sensação indescritível. A palavra é gratidão. Sou eternamente grata por estar tendo uma oportunidade que muitos não tiveram. Eu mesma peguei Covid, no ano passado e neste ano também. Perdi alguns amigos, perdi familiares. E isso me deixou apreensiva. Eu queria muito tomar essa vacina. Saí de casa cedo, umas 7h, porque realmente queria ser uma das primeiras a ser vacinada”, disse Cleoza Maria.

Moradora do Núcleo 24 da Cidade Nova, ela também agradeceu a rapidez no atendimento no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola. “Ainda bem que existe esse ponto de vacinação. A fila está muito rápida e tudo muito bem organizado. No horário que eu imaginei ainda estar esperando ser vacinada, já estou retornando para casa”, relatou.

A dona de casa ainda mandou um recado sobre a importância da vacina. “Acreditem, o mais importante é acreditar, ter fé. Temos que aproveitar, não deixem de se vacinar. Vacinas sempre existiram, nós vacinamos nossos filhos. Não vai fazer mal, só vai fazer bem. Vamos cuidar da gente, do próximo. Não deixem de se vacinar”, reforçou Cleoza Maria.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Postos em regime 32 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalos

>>> Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

>>> Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

>>> Arena da Amazônia

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

>>> Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

>>> Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Silves, 2.222- Crespo

>>> Universidade Paulista – Unip (somente no sábado, 12/06)

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

>>> Parque Municipal do Idoso (somente no domingo, 13/06)

R. Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

>>> Clube do Trabalhador do SESI

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

>>> Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Salas de Vacina

Das 8h às 17h

>>> 48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid

