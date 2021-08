Arena da Amazônia terá ponto de vacinação nesta quarta em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A campanha de vacinação contra a Covid-19 ganha reforço nesta quarta-feira, 18/8, com a abertura de mais um ponto, que funcionará na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul, com entrada pela rua Jornalista Flaviano Limongi, para atendimento exclusivo a pedestres. Com isso, aumenta para seis o número de pontos estratégicos que a Prefeitura de Manaus está disponibilizando até a sexta-feira, 20, para vacinar, com a primeira dose, adolescentes de 12 a 17 anos e o público em geral a partir de 18 anos, e com a segunda dose dos três imunizantes utilizados até o momento (Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac).

O Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, na avenida Pedro Teixeira, Alvorada, zona Oeste, atenderá apenas na modalidade de drive-thru.

Até as 17h desta terça-feira, o “Vacinômetro” municipal registrava mais de 17 mil doses aplicadas. Juntos, os cinco pontos foram responsáveis por 15.490 doses, o equivalente a 91% do total até aquela hora.

“Nossa população entendeu que a vacina é a forma mais eficaz de proteção e está procurando nossos locais de vacinação, que registraram uma grande demanda no dia de hoje. Por essa razão, sugeri a abertura de mais um ponto, que será na Arena da Amazônia, criando mais uma opção para que o público possa ser vacinado. Sempre que necessário, faremos os ajustes para atender da melhor forma a quem ainda precisa tomar a vacina”, destaca o prefeito David Almeida.

No caso da segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford para quem já estiver no prazo para concluir o ciclo vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está atendendo em 34 unidades de saúde.

Avanços

Desde a última sexta-feira, 13, a prefeitura está vacinando os adolescentes de 12 a 17 anos, tendo atendido, até hoje, 74.788 jovens com a primeira dose do imunobiológico Pfizer/BioNTech, único que obteve a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esse público.

“Vale ressaltar que, simultaneamente, o município está em fase de conclusão do ciclo vacinal dos trabalhadores de educação, atendendo nesta quarta-feira os de ensino superior. Deste grupo, 38.645 receberam a primeira dose e 22.985 já estão com a imunização completa. A meta é que todos retornem às aulas presenciais em segurança”, explica a secretária interina da Semsa, Aline Martins.

Documentação

Quem ainda não tomou a primeira dose, deve apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e um comprovante de residência, com cópia. Quem vai receber a segunda dose, deve levar o documento com foto, CPF e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

No caso dos adolescentes de 12 a 17 anos é obrigatória a presença de um responsável, maior de 18 anos que, caso não sejam pais, devem assinar uma declaração no verso do comprovante de residência. Para esse público é exigida a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS) e um comprovante de residência (com cópia).

A Semsa reforça a importância de realizar o cadastro no Imuniza Manaus para facilitar o atendimento nos postos. O endereço da plataforma é https://imuniza.manaus.am.gov.br.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br) e nos perfis da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e Semsa Manaus, no Facebook.