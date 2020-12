“As famílias não devem estar reunidas neste final de ano”, diz Marcelo Serafim em alerta sobre a covid-19

Redação AM POST

Em suas redes sociais, o farmacêutico bioquímico e vereador de Manaus, Marcelo Serafim (PSB), pediu nesta segunda-feira (28/12) que a população evite aglomerações e não realize festa de fim de ano, afim de tentar conter o número avassalador de mortes, que poderão ocorrer em janeiro, por causa do novo coronavírus.

O parlamentar falou do aumento de internações pela doença causada pelo novo coronavírus. “Nossa media de sepultamentos normal que vai em torno de 29 a 30, essa semana bateu 45 sepultamentos, em torno de 15 a mais. Podemos ter um janeiro entre 300 a 350 mortes, por covid-19. As nossas internações ontem (27) bateram um recorde que nós não víamos desde maio. Ontem foram 88 internações”, afirma.

Ele fez apelo para que os amazonenses não realizem festas de de fim de ano. “Evitem festas, evitem as aglomerações. As famílias não devem estar reunidas neste final de ano. Isso é primordial. Ou nós fazemos isso ou teremos um janeiro pior do que é o estimado”.

