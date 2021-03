Assessoria nega que senador Major Olímpio esteja intubado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Internado com Covid-19, o senador Major Olímpio (PSL) apresentou piora no quadro de saúde, nesta sexta-feira (5), e foi transferido para a UTI. O parlamentar está se tratando no hospital São Camilo, em São Paulo. O estado de saúde de Olímpio é considerado grave.

A assessoria do senador afirmou que ele decidiu procurar o hospital há alguns dias, como forma de precaução. No entanto, seu estado de saúde veio se deteriorando ao longo da internação.

Ainda nesta quinta-feira (4), Olímpio participou remotamente da sessão do Senado que aprovou a PEC Emergencial que liberava nova remessa do auxílio emergencial. Em seu discurso, feito da cama do hospital, o senador se mostrou visivelmente abatido e cansado.

Em sua última publicação no Twitter, o senador chegou a dizer que estava se recuperando, apesar da gravidade, e agradeceu as mensagens de carinho.

– Gostaria de agradecer todos vocês pelas mensagens de carinho e orações pela minha recuperação. Segundo o médico, meu quadro está evoluindo bem, apesar da gravidade, e tenho fé [de] que em breve estou de volta ao combate – escreveu o Major nesta quinta.

