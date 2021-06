Atendimento no Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques recebe elogios da população

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Mesmo com a alta procura da população pelos três postos de vacinação coordenados pelas equipes do Governo do Amazonas, ao longo do sábado (12/06) e domingo (13/06), as filas de pedestres e o drive-thru fluíram com rapidez, sendo reflexo do empenho dos agentes envolvidos na grande mobilização da campanha “Vacina Amazonas”.

Continua depois da Publicidade

Os três postos que funcionaram com atendimento em regime de plantão por 32 horas foram o Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Segundo o secretário executivo de Assistência da Capital da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Jani Kenta, o Governo tem atuado desde o início da campanha “Vacina Amazonas” para vacinar em tempo hábil o maior número de pessoas possível.

“Nós temos aqui na Arena, também no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Sambódromo. Neste momento, o fluxo seguindo, intermitente, até às 17h. Então quem ainda não se vacinou, procurar os nossos serviços, seja pela Arena, Vasco Vasques ou o Sambódromo, até às 17h, é o nosso objetivo”, enfatizou.

Fabrício Corrêa foi vacinado no sistema drive-thru da Arena da Amazônia, ele aprovou o atendimento recebido e fez questão de convocar a população para que também receba a dose do imunizante rapidamente.

Continua depois da Publicidade

“Está impecável. Totalmente eficiente. Eu acho que toda a população tem que vir mesmo. Venham aqui para a Arena que está nota 10. O atendimento é muito rápido, não tem muita burocracia e eu acho que isso que é importante, todo mundo se vacinar”, disse, contente.

Postos de vacinação – Ao todo, são 57 postos espalhados por todas as zonas da capital. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizou o “Filômetro” para que a população consulte os locais, fluidez das filas e escolher onde quer ser vacinada.

Continua depois da Publicidade

A planilha pode ser consultada em:

https://bit.ly/3xeW82f

PONTOS DE VACINAÇÃO

Continua depois da Publicidade

Postos em regime 32 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalos

>>> Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

>>> Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

>>> Arena da Amazônia

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

>>> Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

>>> Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Silves, 2.222- Crespo

>>> Universidade Paulista – Unip (somente no sábado, 12/06)

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

>>> Parque Municipal do Idoso (somente no domingo, 13/06)

R. Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

>>> Clube do Trabalhador do SESI

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

>>> Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Salas de Vacina

Das 8h às 17h

>>> 48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid

* Com informações da assessoria de imprensa