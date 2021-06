Barreira sanitária no aeroporto de Manaus registra 2 casos de Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Novo balanço da operação de testagens para detecção do novo coronavírus identificou dois casos de Covid-19 de passageiros de dois voos diferentes, desembarcados no Aeroporto Internacional de Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus. O dado é referente aos últimos 15 dias e representa 0,22 % de detecção da doença, em 888 pessoas testadas no aeroporto. As testagens tiveram início no dia 31 de maio.

Um dos casos positivos foram detectados, no dia 08/06, em um voo procedente de São Paulo. O segundo caso confirmado foi identificado no dia 10/06, em voo também vindo de São Paulo. Pela operação de testagens, os pacientes detectados com Covid-19 são orientados a ficar em isolamento domiciliar de, pelo menos, 14 dias. As amostras foram encaminhadas para Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia) para o sequenciamento e identificação de novas variantes do vírus que já circulam em outras regiões do Brasil.

A diretora técnica da FVS-AM, Tatyana Amorim, destacou que, ao todo, até esta sexta-feira (18/06), foram realizados 768 testes de antígeno e 120 RT-PCR. “Trata-se de uma testagem voluntária, mas buscamos mostrar para a população a importância em aderir às testagens, como forma de contribuir para o monitoramento do vírus e suas variantes”, afirmou.

Tatyana acrescentou que os resultados dos exames são emitidos em até 15 minutos após a coleta da amostra e que as testagens constituem importante ferramenta para a análise do cenário epidemiológico de Covid-19 no Amazonas, incluindo as variantes do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

De acordo com a coordenadora da operação de testagens, enfermeira Evelyn Campelo, que está à frente da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss/FVS-AM), a testagem é voluntária e gratuita. “A meta é testar 30% da população que desembarca diariamente no aeroporto. As equipes de saúde estão abordando os passageiros que estão recebendo muito bem recebidos por quem desembarca em Manaus”, afirmou.

Porto de Manaus – As testagens também estão sendo realizadas no Porto de Manaus. Até esta sexta-feira (18/06), foram realizados 319 testes RT-PCR na estação portuária, com passageiros de barcos que atracam no porto. Não foram detectados casos positivos do novo coronavírus.

Monitoramento – A ação de testagens é realizada pela FVS-AM e ocorre em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (SES-AM) e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus).

A iniciativa conta com o apoio de 18 profissionais de saúde do quadro efetivo da SES, entre eles 10 técnicos de enfermagem, quatro enfermeiros e quatro farmacêuticos, que trabalham em plantão, abordando os passageiros no portão de desembarque, oferecendo o teste gratuito, bem como orientações de prevenção contra o novo coronavírus.

Referência – A FVS-AM é a primeira fundação pública estadual do país a reunir as vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e laboratorial. O órgão funciona, para atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos são (92) 3182-8550 e 3182-8551.