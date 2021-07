Benjamin Constant testa estrangeiros de cidade peruana com surto de covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em virtude do recente surto de covid na cidade de Islândia, no Peru, a Prefeitura Municipal de Benjamin Constant está realizando a testagem em massa de estrangeiros que desembarcam no município brasileiro. Na última quinta-feira (22), foi prorrogado Decreto nº 183, de 30 de abril de 2021, estendendo as medidas de enfrentamento à Covid-19.

As medidas valem até 30 de julho de 2021. A cidade vizinha de Islândia, que fica a apenas a 10 minutos de barco de Benjamin, enfrenta um surto de covid.

A intensificação de estratégias visa proteger a população de Benjamin Constant. Segundo decreto, todos os passageiros deverão atracar na balsa dos Peque-peque, onde farão teste de Covid-19. Os passageiros deverão portar documento de identificação com foto e usar máscara. Além disto, toda a carga e descarga de mercadores originárias de locais críticos deverão ser feitas no Porto do DNIT.

Caso algum estrangeiro que não more em Benjamin Constant teste positivo para covid, este será notificado e encaminhado às autoridades de saúde do local de origem. Dessa forma, as pessoas infectadas que residem fora de Benjamin Constant, oriundas de locais com surto de Covid, serão impedidas de entrar no município, independente da sua nacionalidade.

Já os residentes de Benjamin, detectados com a infecção pelo Coronavírus, serão encaminhados para as Unidade Básicas de Saúde do município. Os estudantes residentes em Islândia que frequentam as escolas municipais de Benjamin terão as aulas suspensas por 15 dias. O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 também recomenda que os benjaminenses evitem se deslocar até o município de Islândia nesse período com alto índice de infecções no país vizinho.

Embora o decreto traga novas medidas contra o coronavírus, é preciso que cada um mantenha os cuidados necessários, como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos e braços com álcool em gel.

*Com informações da Assessoria de Imprensa