Boa Vista é única capital brasileira a ter shows durante festas de réveillon

Boa Vista é a única capital brasileira que vai ter shows com bandas musicais durante festas do réveillon 2022. Enquanto capitais brasileiras anunciaram que não farão festas de réveillon por conta da Covid, a capital de Roraima terá dois eventos de virada de ano: um promovido pelo governo do estado, no Parque Anauá, e outro pela prefeitura, no Parque do Rio Branco. Todas com presença de público.

Em Maceió, Natal, Recife e Rio de Janeiro haverá queima de fogos, mas os shows foram cancelados. Outras três capitais não costumam fazer eventos no réveillon e seguirão sem festa este ano: Belo Horizonte, Curitiba e Teresina. As demais cancelaram os eventos.

Em Manaus, a tradicional festa de réveillon na praia da Ponta Negra e a queima de fogos foram canceladas este ano em razão da pandemia.

De acordo com o prefeito de Boa Vista Arthur Henrique (MDB), mesmo com a variante Ômicron, a capital está sem muitos casos graves da doença e, por isso, há segurança para realizar a festa no Parque do Rio Branco, no Centro da cidade.

Atualmente, de acordo com o Vacinometro, portal atualizado pelo governo do estado que divulga informações sobre a vacina, Roraima tem 360.832 pessoas vacinadas com a primeira dose e 249.720 com a segunda.

Na atualização do no ranking nacional, Roraima aprece somente com 39,68% da população totalmente vacinada, o que deixa o estado em penúltimo lugar — ficando na frente apenas do Amapá, com 39,14%.

Já Boa Vista tem 338.041 dos vacinados com a primeira dose e 177.363 com a segunda, o que representa 54,66% do publico alvo com o esquema vacinal completo.

*Com informações do G1