Boletim Diário de Casos de Covid-19 da FVS-AM não será divulgado nesta sexta

Redação AM POST

O Boletim Diário de Casos de Covid-19, emitido diariamente pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), não será divulgado, nesta sexta-feira (06/11), devido a bloqueio de acesso aos sistemas nacionais de informação de dados de saúde, do Ministério da Saúde, que são base para a produção do boletim.

O Ministério da Saúde informou que identificou um problema técnico e que o mesmo está impedindo o acesso de usuários às máquinas do órgão. Por motivo de segurança, o DataSus desativou as redes e o acesso e ainda, não há previsão de retorno.

No decorrer desta sexta-feira, as secretarias municipais de saúde do Amazonas não conseguiram atualizar os sistemas de informação, portanto, impossibilitando, pela primeira vez, a emissão do boletim diário, que está sendo divulgado desde o dia 02 de abril.