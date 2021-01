Bolsonaro diz que avião que trará vacinas da Índia vai partir “daqui a dois, três dias”

REUTERS

O presidente Jair Bolsonaro admitiu que não será possível a partida nesta sexta-feira de um voo do Brasil para a Índia a fim de buscar um lote de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca-Oxford e que um voo oficial deve partir em no máximo 3 dias para pegar o imunizante.

“Daqui a dois, três dias, no máximo, nosso avião vai partir e trazer as vacinas da Índia para cá”, disse Bolsonaro em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, no programa Brasil Urgente.

Bolsonaro justificou o atraso no voo pelo fato de que a Índia estar iniciando a sua própria vacinação.

O presidente disse que tem “zero interferência” na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão regulador vai decidir no domingo se autoriza o uso emergencial das vacinas contra Covid-19 da AstraZeneca-Oxford e da CoronaVac.