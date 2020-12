Bolsonaro diz que vacina contra Covid-19 é para proteger população e não para “fins políticos”

Reuters

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira em uma rede social que a vacina contra Covid-19 tem por objetivo proteger a população e não deve para ser usada para fins políticos, em mais uma crítica indireta ao governador de São Paulo, João Doria.

“O Brasil disponibilizará vacinas de forma gratuita e voluntária após comprovada eficácia e registro na Anvisa. Vamos proteger a população respeitando sua liberdade, e não usá-la para fins políticos, colocando sua saúde em risco por conta de projetos pessoais de poder”, disse Bolsonaro no Twitter.

Pouco antes, em um pronunciamento no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também mandou um recado indireto a Doria, que anunciou na véspera o início da vacinação com a CoronaVac no Estado em 25 de janeiro.

“Não podemos dividir o Brasil num momento em que todos nós passamos essas dificuldades”, afirmou Pazuello.

Doria defende que a CoronaVac, vacina da chinesa Sinovac que está sendo testada e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, seja incluída no Programa Nacional de Imunização, mas o governo federal resiste.

Bolsonaro já vetou publicamente um acordo do governo federal para uso da CoronaVac.