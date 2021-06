Brasil recebe mais 936 mil doses da vacina da Pfizer

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais 936 mil doses da vacina da Pfizer chegaram, na noite desta terça-feira (1º), no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), segundo informou o Ministério da Saúde. O lote faz parte da remessa de 2,3 milhões de doses do imunizante que estão previstas para desembarcar no Brasil nesta semana.

Até o mês passado, a Pfizer/BioNTech entregou 3,4 milhões de doses da vacina. A previsão, segundo o Ministério da Saúde, é que 12 milhões de doses cheguem ao país neste mês.

Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou novas condições de conservação e armazenamento para a vacina da Pfizer. O novo texto de bula estende de cinco para 31 dias o tempo para que a vacina seja mantida em temperatura controlada entre 2 graus Celsius (ºC) a 8ºC. Antes da liberação dos frascos para a vacinação, as doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias.