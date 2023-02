Campanha de vacinação contra a Covid-19 retorna a supermercados de Manaus; veja os locais

Redação AM POST*

A campanha “Vacine Já” de vacinação contra a Covid-19 está de volta aos supermercados de Manaus. Nesta 6ª edição da iniciativa, os postos de vacinação vão funcionar em unidades da rede de supermercados Baratão da Carne. A ação ocorre de sexta-feira (24/02) a domingo (26/02) e estará disponível para todas as doses de vacina para quem tem 18 anos ou mais, além da bivalente, para quem tem 60 anos ou mais e imunossuprimidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) que encabeça a ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa). Nesta edição, também é parceira a rede de supermercados Baratão da Carne.

Os horários dos postos de vacinação serão das 10h às 19h, na sexta-feira (24/02) e sábado (25/02), e das 8h às 14h no domingo (26/02).

A estratégia tem como objetivo acelerar a imunização da população de Manaus e oferecer a vacina de forma mais acessível para a população. “É importante que todas as pessoas que ainda não atualizaram o esquema vacinal compareçam aos postos para a imunização com o objetivo de evitar o agravamento dos casos”, ressalta Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os postos de vacinação oferecem a imunização por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio. A campanha é aberta para quem tem 18 anos ou mais com oferta de atualização de esquema vacinal, incluindo 1ª dose, 2ª dose, 1ª Dose de Reforço (conhecida como 3ª dose) e 2ª Dose de Reforço (conhecida como 4ª dose), além da dose adicional para pessoas com doenças de imunossupressão.

Nesta edição, a campanha também dispõe de vacina bivalente para quem tem 60 anos ou mais e quem tem doenças de imunossupressão. Os demais grupos prioritários vigentes desse tipo de imunizante devem buscar a dose em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Documentação

O interessado para a vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). Para aqueles com o esquema atrasado devem portar também a carteira de vacinação para ser atualizada.

Postos de vacinação

Confira o endereço dos supermercados que funcionarão como pontos de vacinação na intensificação da campanha de Vacinação contra a Covid-19 nesta edição da campanha:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Baratão da Carne (Flores) – Av. Torquato Tapajós, 1.852, bairro Flores, zona centro-sul;

Baratão da Carne (Barreira) – Av. Torquato Tapajós, 9.250, bairro Colônia Terra Nova, zona norte;

Baratão da Carne (Cidade de Deus) – Av. Nossa Senhora da Conceição, 1326, bairro Cidade de Deus, zona norte;

Baratão da Carne (Bola do Produtor) – Av. Autaz Mirim, 9360, bairro Jorge Teixeira, zona leste;

Baratão da Carne (Betânia) – Rua Adalberto Vale, 953, bairro Betânia, zona sul;

Baratão da Carne (Hiper Grande Vitória) – Rua dos Açaizeiros, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste;

Baratão da Carne (Japiim) – Av. Rodrigo Otávio, 5211, bairro Japiim, zona sul;

Baratão da Carne (Parque Dez) – Av. Tancredo Neves, 1760, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.