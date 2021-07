Campanha Vacina Amazonas supera meta de 60 mil doses aplicadas contra a Covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A campanha Vacina Amazonas atingiu a meta de 60 mil doses contra a Covid-19 aplicadas em Manaus, às 16h desta quinta-feira (22-07), e o vacinômetro continua contando. A vacinação seguirá até a meia-noite nos postos da Arena da Amazônia, do Centro de Convenções Vasco Vasques – Segunda Etapa, e do Sambódromo. Esta é a terceira edição da campanha, que mobilizou pessoas acima de 18 anos de idade na capital amazonense.

Continua depois da Publicidade

Esta é a terceira edição da campanha, que mobilizou pessoas acima de 18 anos de idade na capital amazonense. Cerca de 800 servidores públicos do Estado estão atuando voluntariamente no mutirão, além de servidores da Prefeitura Municipal de Manaus.

O secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, afirma que os mutirões de vacinação têm sido uma importante estratégia de mobilização. “Hoje, batemos a meta de vacinar, junto com a Prefeitura, mais 60 mil pessoas. Mas continuaremos até a meia noite, aqui na Arena da Amazônia, no Sambódromo e no Vasco Vasques. Portanto, quem não conseguiu vir de dia, porque estava trabalhando, pode vir à noite e lembre-se que as vacinas são seguras e evitam as formas graves da Covid-19 e o óbito”, disse o Dr. Anoar.

Documentação – Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). É recomendado que o usuário faça cadastro prévio em https://imuniza.manaus.am.gov.br/ para reduzir o tempo de atendimento nos pontos de vacinação.