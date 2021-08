Carona Solidária: Estudantes da rede estadual são levados para vacinação contra Covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Viabilizando o acesso dos adolescentes à vacinação contra a Covid-19, o Governo do Amazonas, por meio do projeto Carona Solidária, está disponibilizando, neste sábado (14/08), rotas para grupos de estudantes da rede estadual de ensino, com idades entre 12 e 17 anos. Os ônibus com os alunos saem das unidades escolares com destino ao Sambódromo de Manaus. Após a vacinação, eles retornam nos veículos para as escolas de origem.

De acordo com a secretária de Educação e Desporto, Kuka Chaves, o Carona Solidária tem o objetivo de garantir que os adolescentes sejam vacinados o mais rápido possível. Ela destaca que a ação acontecerá durante todo este sábado, buscando alunos de escolas de todas as coordenadorias da rede estadual.

“Nós já atendemos, hoje, mais de mil alunos pela parte da manhã. Estamos falando de em torno de 180 mil alunos que deverão ser vacinados. Essa é uma parceria muito grande entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, em que o Governo, através da FVS, não tem medido esforços para que a gente consiga atingir o maior número (de vacinados), não só de 12 a 17 anos”, pontuou a secretária.

No Sambódromo foi montada uma tenda especificamente para atender os alunos que chegam ao local por meio das rotas.

Uma das escolas contempladas com a ação foi o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, situado no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Desde cedo, a estudante Nicole Fernandes, 13, aguardava a chegada do transporte que levaria ela e os colegas até o Sambódromo. “Vai ser uma felicidade muito grande para nós, porque eu e meus colegas já estávamos muito ansiosos pela vacina”, enfatizou.

Aos 14 anos, o estudante Dylan Pacheco também foi até o Sambódromo em uma das rotas disponibilizadas pelo Governo, para receber a primeira dose de vacina contra Covid-19. Ele aprovou a iniciativa do Estado de proporcionar uma condução aos alunos.

“Eu gosto bastante dessa iniciativa do Governo, porque além de estar protegendo os estudantes, está imunizando não só a gente, mas como fazendo essa iniciativa para toda Manaus”, disse o jovem.

Vacinação – O atendimento no Sambódromo acontece neste sábado, até às 17h. Além deste, outros postos de vacinação espalhados pelas quatro zonas da capital reforçam a imunização do público-alvo.

Para ser vacinado o adolescente com idade entre 12 e 17 anos deve comparecer a um dos postos de vacinação acompanhado do responsável maior de idade, munido com documento oficial com foto ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência.