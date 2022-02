Carreta de vacina aplica quase 2 mil doses durante ação em bairro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Carreta Vacina Amazonas aplicou quase 2 mil doses durante ação no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. A unidade móvel estava instalada no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Régia Gomes do Livramento, desde o dia 27 de janeiro até esta sexta-feira (11/02), para atender a população que precisa manter o ciclo de imunização contra a Covid-19 em dia.

Continua depois da Publicidade

A ação realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES-AM), com o apoio da Prefeitura de Manaus, teve o objetivo de levar a vacinação cada vez mais próxima da população da zona leste da capital. Ao todo, foram aplicadas 1.963 doses aplicadas no Ceti Cinthia Régia Gomes do Livramento. A equipe técnica está avaliando qual será o próximo destino da Carreta Vacina Amazonas.

Balanço – Mais de 25,2 mil doses já foram aplicadas na Carreta Vacina Amazonas desde que a ação foi lançada em dezembro de 2021. Além das 1.963 doses contabilizadas no bairro Nova Vitória, foram aplicadas 9.578 doses enquanto a unidade esteve instalada na Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), no Centro, na zona centro-sul; 11.454 doses durante passagem da unidade móvel pelo Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na zona norte; e 2.255 doses durante a ação no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.