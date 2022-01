Casa de shows tem festa com mil pessoas encerrada por aglomeração em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Entre a noite da sexta-feira (21/01) e a madrugada de hoje (24/01), os agentes que compõem a Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizaram vistorias em 19 locais, entre bares, restaurantes e casas de shows. No total, quatro estabelecimentos tiveram suas atividades encerradas com a chegada dos fiscais.

As ações da CIF acontecem sob a coordenação Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em cumprimento ao decreto que estabelece medidas preventivas de combate à propagação da Covid-19.

Na sexta-feira, os estabelecimentos Sound Club, Lava Jato Sport Bar, Divino Restobar, Moessner Pub e o Posto do Netão receberam orientações quanto às medidas sanitárias. No Baile do Caveirão, localizado na rua Sorocaba, bairro Cidade Nova, foram identificados menores de 18 anos ingerindo bebidas alcoólicas, além da aglomeração promovida no ambiente. A Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) interditou o local.

Na noite de sábado (22/01), os estabelecimentos Bar Gargalo e Makay Lounge Bar receberam orientações. No bairro Flores, zona centro-sul, o estabelecimento K4 Lounge realizava uma festa clandestina, com venda de ingressos. As atividades do local foram encerradas pelos agentes da CIF.

A festa Mansão Barcellos, que acontecia no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul, também foi encerrada pelos fiscais. Cerca de 300 pessoas participavam do evento.

No domingo, o estabelecimento Axerito recebeu orientações quanto às medidas sanitárias. O forró do Velho Inácio, na avenida do Turismo, foi notificado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) autuou os veículos que estavam estacionados de maneira irregular nas proximidades da casa de shows.

Tarumã – Ainda na noite de domingo, a casa de shows Forró de Nós promovia uma festa com venda de ingressos e cerca de mil pessoas ocupando o ambiente, em desacordo com o decreto governamental.

O evento foi encerrado por agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com o apoio dos agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), além de policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e do 1º Batalhão de Força Tática.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, afirmou que as fiscalizações vão continuar e se estender para os demais dias da semana. “A Secretaria de Segurança Pública, de maneira integrada, vai continuar fazendo o seu trabalho de fiscalização não só nos finais de semana, mas também durante a semana”, disse.

CIF – A ação deste final de semana contou com o apoio dos agentes da Seai, Seaop, das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).