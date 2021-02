Cerca de 1500 doses de vacinas contra Covid são enviadas para Maués e Borba

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas enviou, na manhã desta quinta-feira (11/02), 1.470 doses da vacina CoronaVac para dois municípios do interior do estado. Mais de meio milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas até o momento pela gestão Wilson Lima em todo o Amazonas.

O envio contemplará os municípios de Maués (a 276 quilômetros de capital), que receberá 790 doses, e Borba (a 150 quilômetros da capital), com 680 doses. As vacinas foram embarcadas em um avião modelo anfíbio da empresa Rico, que decolou do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 12h30.

As vacinas enviadas nesta manhã fazem parte do lote enviado pelo Governo Federal que chegou à capital amazonense no último domingo (07/02), com 96.200 doses. Todo o procedimento de logística para a distribuição do medicamento é realizado por meio da Casa Militar.

Com as doses entregues nesta nova remessa, o Governo do Amazonas espera dar andamento ao cronograma de vacinação que deverá atingir a imunização de 100% dos trabalhadores da saúde do Amazonas e de idosos acima dos 70 anos nas próximas semanas.

Retirada – De acordo com o balanço mais recente disponibilizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) nesta quinta-feira, até o momento o Governo do Estado já distribuiu, ao todo, 539.370 doses da vacina em todo o Amazonas. Deste número, 207.312 foram entregues à capital e 332.058 distribuídas pelos municípios do interior.

Todos os 62 municípios do Amazonas já foram informados da distribuição das doses. Para efetuar a retirada, é preciso que a prefeitura da localidade entre em contato com a FVS com antecedência de 24 horas para realizar o agendamento do pedido, que será entregue a um representante oficial do município.