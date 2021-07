Cerca de 26% da população de Manaus está totalmente vacinada contra Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A campanha de vacinação contra a Covid-19, que a Prefeitura de Manaus realiza desde o dia 19 de janeiro deste ano, terá prosseguimento na quarta-feira, 14/7, em oito unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para a aplicação da segunda dose dos imunizantes.

Dados do Vacinômetro municipal indicam, até as 15h desta terça-feira, 13/7, que 316.353 pessoas já concluíram o esquema vacinal com as duas doses necessárias para alcançar a eficácia das vacinas, o que representa 24% da população vacinável na capital. Além destas, outras 24.312 receberam a dose única da vacina da farmacêutica Janssen, o equivalente a 2%, totalizando 26% das pessoas com o ciclo completo.

A secretária Shádia Fraxe, da Semsa, reforça a importância de as pessoas que já tomaram a primeira dose procurarem os postos disponibilizados pela secretaria em toda a cidade, independentemente, inclusive, de já haver passado o prazo do intervalo entre doses.

“Nós só conseguiremos que nossa população esteja protegida das complicações que essa doença pode causar se a cobertura vacinal for eficiente. Para isso, é fundamental que as pessoas que tenham tomado a primeira dose das vacinas recebam a complementação com a segunda”, alertou.

De acordo com os registros da Semsa, nesta terça-feira à tarde, o número de faltosos para a segunda dose era de 15.701, sendo 7.533 de CoronaVac/Butantan e 8.168 da AstraZeneca/Oxford. No caso da CoronaVac/Butantan, o grupo que apresenta o maior número de pessoas que ainda não compareceu para tomar a segunda dose é o de trabalhadores da Saúde (3.513), seguido pelo de faixa etária (1.946) e o de comorbidades (1.689). Os 385 restantes estão diluídos entre os outros grupos.

Com relação a AstraZeneca/Oxford, 8.168 pessoas já passaram do prazo de 84 dias para receber a segunda dose. Deste total, 6.567 estão no grupo de faixa etária. A vacina Pfizer/BioNTech ainda está dentro do intervalo determinado pelo Ministério da Saúde para a segunda dose.

As informações sobre a segunda dose podem ser obtidas no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), plataforma de serviços da Semsa para cadastramento de dados e consultas sobre a vacinação contra a Covid-19. Para receber a segunda dose, basta apresentar um documento de identificação e o cartão com o registro da primeira dose.

Confira os endereços das unidades que estão aplicando a segunda dose das vacinas CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford:

Zona Sul

UBS Nilton Lins – Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 – Flores

Clínica da Família Dr. Antônio Reis – Rua São Lázaro, s/nº – São Lázaro

Zona Norte

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, 170 – Cidade Nova

UBS Sálvio Belota – Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

Zona Oeste

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº – Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

Zona Leste

UBS Gebes Medeiros – Avenida Pirarucu, 100 – Jorge Teixeira

UBS Alfredo Campos – Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares