Chega a 100 milhões de casos do coronavírus espalhados pelo mundo

Redação AM POST

O número de casos de Covid-19 no mundo ultrapassou a marca de 100 milhões, nesta terça-feira (26), de acordo com a Universidade Johns Hopking.

No ranking, os Estados Unidos lidera com 25.362.794 de infectados, seguido da Índia com 10.676.838 casos e em terceiro vem o Brasil com 8,8 milhões de infectados.

O recorde de casos diários registrados no mundo foi de, aproximadamente, 1,5 milhão em dezembro do ano passado. Onze meses após a confirmação do primeiro caso, o Brasil registra 8.903.899 casos e 218.232 mortes pelo vírus, ocupando o segundo lugar no número de mortes globais.

Os EUA contabilizam o maior número de vítimas fatais com 423.010. Na sequência, aparecem o Brasil, com 217.664 mortes, Índia com 153.587 mortes, México, com 150.273 mortes e o Reino Unido, com 100.358 mortes.