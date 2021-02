Cidade do Triângulo Mineiro enfrenta crise de oxigênio semelhante a ocorrida no AM e prefeito pede ajuda

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A cidade de Monte Carmelo, localizada no Triângulo Mineiro, enfrenta uma crise de desabastecimento de insumos devido a alta no número de casos da covid-19, parecido com o que aconteceu em Manaus no último mês. Nas redes sociais, o prefeito Paulo Rocha (PSD) fez um apelo nas para receber cilindros de oxigênio vazios que pudessem atender aos pacientes do novo coronavírus que estão internados na cidade, que tem cerca de 48 mil habitantes.

“Estamos com problema no fornecimento do equipamento. Gastamos 54 cilindros por dia, o consumo é além da capacidade. Se você tiver cilindro vazio, por favor, nos empreste para fornecer oxigênio para as pessoas que estão internadas”, disse o prefeito em uma live que foi transmitida na noite deste sábado.

De acordo com o último boletim epidemiológico emitido pela cidade na última quinta-feira (11), foram registradas 33 mortes por covid-19 em Monte Carmelo e 1.656 casos da doença confirmados.

A cidade chegou no limite de atendimento, mas o prefeito alegou que ainda não pode falar em ‘colapso’ porque outros municípios estão cooperando com Monte Carmelo. “Mas, infelizmente chegou onde a gente não queria que chegasse. A gente vem falando dessa situação há um ano, pedindo a colaboração da população sobre essa doença terrível que está matando muitas pessoas da nossa cidade”, esclareceu.

O mesmo aconteceu com o Amazonas no último mês quando o estado brasileiro viveu o pico da segunda onda da pandemia e unidades de saúde públicas e privadas enfrentaram dificuldades para receber o oxigênio hospitalar contratado das fornecedoras locais. Segundo a principal empresa produtora do estado, a multinacional White Martins, sua fábrica em Manaus já operava no limite de sua capacidade mas não era suficiente para atender à demanda que, após o aumento do número de internações pela covid-19, chegou a 76 mil m³ por dia.

Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, o estado já está conseguindo estabilizar o fornecimento de oxigênio para os hospitais do estado. De acordo com o mandatário, a situação nas unidades de saúde está melhorando graças ao que foi comprado e à produção local.

*Com informações do UOL