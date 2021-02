Clínica diz que vai processar vereador de Manaus por barrar vacinação de funcionária

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Marcelo Serafim (PSB), que também é farmacêutico, será processado pela Clínica Oncológica Oncoclin por impedir uma funcionária do estabelecimento médico de ser vacinada contra Covid-19. Um nota de repúdio foi divulgada pela empresa.

O parlamentar postou, no sábado (6), em suas redes sociais um vídeo, que ganhou repercussão, afirmando que a colaboradora não fazia parte do grupo de vacinação prioritário. Eles estavam no posto de vacinação localizado na Universidade Paulista (UNIP).

“Estou aqui como profissional e essa moça que não está no grupo prioritário da saúde veio querer me gravar para dizer que eu não queria autorizar sua vacinação. Peço a todos que sigam as regras. Estamos tentando fazer tudo certo e esse tipo de pessoa não vai me constranger não. Ela me gravou e quando eu fui gravar ela saiu. Vejam o vídeo!!!”, disse o vereador em publicação.

De acordo com a Oncoclin, a funcionária tem direito a imunização pois faz parte do Grupo Prioritário 2 (GP2). Conforme a clínica serão tomadas as devidas ações cabíveis contra o vereador para reparar o dano causado à empresa.

Leia a nota da empresa, na íntegra:

A Clínica Oncológica e Radiológica Oncoclin vem a público afirmar que repudia as declarações feitas pelo vereador, Marcelo Serafim (PSB) e amplamente divulgadas em suas redes sociais (Instagram e Facebook) neste sábado (6). O vereador se encontrava no posto de vacinação localizado na Universidade Paulista (UNIP) e impediu que uma colaboradora desta clínica exercesse seu direito de vacinação.

A Oncoclin ratifica o cumprimento integral da Nota Informativa Conjunta Nº 05/2021, editada pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), do Governo do Amazonas, e pela Prefeitura Municipal de Manaus, que descreve a cobertura vacinal e definição de critérios para priorização dos trabalhadores de saúde de Manaus na Campanha de Vacinação contra a Covid-19, estando a colaboradora inserida no Grupo Prioritário 2 (GP2), tendo, portanto, efetivo direito à vacinação destinada aos trabalhadores de serviços oncológicos, clínicas radiológicas (tomografia, radiografia e ultrassonografia) e renais.

Segundo nota publicada nas redes sociais do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Amazonas (Sinessam), a norma informativa é clara quanto ao direito de vacinação da colaboradora. “Esperamos que sejam seguidas as orientações do decreto e da nota informativa visando a otimização das vacinas destinadas aos profissionais e trabalhadores dos grupos prioritários 1,2 e 3, sem favorecimento de uns ou de outros, pois o nosso intuito é que todos os profissionais e trabalhadores da saúde, privado e público, sejam vacinados”.

Apesar da nota informativa que descreve os grupos prioritários, o vereador Marcelo Serafim intimidou a colaboradora da Oncoclin através de um vídeo postado em suas redes sociais. “Essa senhora está pedindo para que eu autorize ela se vacinar sem que ela esteja no grupo prioritário. As pessoas querem que faça o errado, elas não querem que faça o certo e a gente está aqui para fazer o certo”, afirma o vereador da Câmara Municipal de Manaus.

Reparação

A direção da Oncoclin afirma que tomará as devidas ações cabíveis para reparar o dano causado à empresa, com a retirada da publicação e a divulgação correta prevista na Nota Informativa Nº 05/2021. Além do direito de resposta, que é uma garantia constitucional que assegura defesa a qualquer pessoa física ou jurídica, ofendida na divulgação de uma afirmação ou notícia incorreta. Prova da legitimidade do direito assegurado no decreto que define os critérios de vacinação de clínicas oncológicas, neurológicas e renais e para todos os profissionais e trabalhadores é que a funcionária foi vacinada, normalmente, em outro posto de vacinação.

“Estamos cumprindo as normas governamentais e municipais à risca. Vimos o esforço hercúleo de vários poderes para iniciar a vacinação em Manaus e a atitude do vereador, Marcelo Serafim é desproporcional, colocando em xeque todo processo que vem sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Manaus”, afirma Thiago Silva, diretor executivo da clínica.

A Oncoclin atua em Manaus desde 15 de outubro de 1996, reunindo diversos profissionais da área médica oncológica, sendo referência neste tipo de tratamento na região Norte do país. A Oncoclin é certificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), que possui paridade internacional e versa sobre o desenvolvimento e a gestão da qualidade e segurança em saúde que levem à melhoria do cuidado para o paciente.

“Vamos tomar as providências cabíveis contra a desinformação da população e ao ataque feito à nossa colaboradora pelo vereador, Marcelo Serafim. Temos compromisso ético com a população e não aprovamos qualquer irregularidade”, conclui Thiago Silva.

