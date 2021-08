Com os filhos vacinados, pais sentem alívio e segurança contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O sentimento de alívio e a sensação de segurança tomaram conta dos pais de adolescentes vacinados nesta sexta-feira (13/08), com abertura da vacinação para o público de 12 a 17 anos com comorbidades. No Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, um dos 44 postos de vacinação da capital, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) está apoiando a Prefeitura de Manaus com equipes de vacinadores.

Mãe de adolescente com insuficiência renal crônica, a corretora de imóveis Naiane Barbosa disse que a vacina é um alívio para a família.

“É uma sensação de segurança, porque a gente passou por um período tão complicado. Ele ficou muito tempo recluso por conta disso, por ter comorbidade. A sensação é de alívio e agradecer a tudo isso que está sendo montado para poder fazer essa vacinação”, comentou.

Para a universitária Herika Glória, a vacina é uma oportunidade para a filha Maria da Clara Paz, de 13 anos, que tem diabetes.

“É uma sobrevida, nem todos tiveram essa oportunidade e ela está tendo. E que os outros venham até o posto de vacinação fazer a sua parte e tomar a vacina, pois salvam vidas. Em nenhum momento eu tive medo, quando abriu a oportunidade de trazer ela, eu trouxe de imediato. As vacinas são muito seguras e devemos continuar usando máscaras, com toda proteção, passando álcool em gel, lavando as mãos. Agradeço ao SUS, e viva ao SUS”, celebrou.

A filha de Herika fez um apelo aos adolescentes que ainda não se vacinaram. “A minha mensagem que eu deixo para eles é que eles venham até o posto de vacinação mais próximo para se vacinar, porque isso que a gente está recebendo hoje é uma oportunidade”, enfatizou.

Ansioso pela vacina – O neto de Marina Garcia de Morais, Rian Morais, de 17 anos, também foi vacinado nesta sexta-feira e deve retornar para a escola. “Para ele foi bom, porque ele já começa a aula presencial dia 23”, destacou.

Rian conta que estava ansioso pela vacinação e agradeceu. “É um sentimento maravilhoso, eu quero agradecer ao Governo por dar essa oportunidade para nós, eu esperei muito tempo pra tomar essa vacina, vi todos da minha família tomando e eu quis tomar também. Espero que todos venham tomar a vacina, pois é uma dose de esperança para nós”, disse.