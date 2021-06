Com reforço de 15 mil doses de imunizantes, mutirão de vacinação contra Covid acontece neste sábado em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), reforça a importância da adesão da população ao mutirão Vacina Amazonas, que acontece neste sábado (26/06) em quatro pontos de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Para a ação, o município recebeu o quantitativo de 15 mil doses para imunização contra a Covid-19 de pessoas de 23 a 29 anos, grávidas e puérperas.

O diretor-presidente da FVS, Cristiano Fernandes, ressalta a importância da campanha no município. Os bois Caprichoso e Garantido realizam uma live na Arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo no mesmo dia da imunização, porém sem a presença de público.

“Estou chamando atenção para o movimento que está acontecendo aqui na live dos bumbás, e oportunamente a gente convoca a população para essa etapa da campanha de vacinação, as pessoas que fazem parte desse grupo, para que façam adesão à vacina, que é a principal arma de combate à Covid-19. Só dessa forma a gente vai conseguir vencer essa doença aqui no município”.

Além da vacinação, Cristiano pontua os cuidados que devem ser mantidos pelas pessoas para evitar a transmissão do vírus.

“Reforçamos a necessidade da vacinação e principalmente as medidas de prevenção, como uso de máscara, evitar locais com aglomeração, a higiene das mãos. É importante chamar a atenção das pessoas que eventualmente forem participar de qualquer movimento que não passem de 100 pessoas e que adotem as medidas de prevenção e observem as orientações que são colocadas no município”.

Mutirão em Parintins – Parintins é o quarto município a receber o mutirão Vacina Amazonas contra a Covid-19. Nas últimas semanas, Manaus, Manacapuru e Novo Airão receberam reforço no processo de imunização com o Dia D de vacinação, em cooperação com as prefeituras e secretarias de saúde municipais.

A ação em Parintins é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) com a prefeitura do município e a FVS. A meta é vacinar as pessoas em quatro pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, no bairro Francesa; na UBS Waldir Viana, no São Benedito; e na UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, além do drive-thru na Praça da Catedral.

Para receber o imunizante, a população deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Testagem em brincantes – Mais de 470 brincantes dos bois Caprichoso e Garantido, que vão participar da live transmitida direto na arena do Bumbódromo, no sábado (26/06), já foram testados para Covid-19. Os testes, do tipo antígeno, foram aplicados em 233 integrantes do Caprichoso e 240 do Garantido. Todos os 473 testes com participantes diretos dos bois tiveram resultado negativo para o novo coronavírus.

Outros sete testes foram realizados com a equipe de apoio, que inclui produção, som, iluminação e segurança. Destes, um apresentou resultado positivo e está em isolamento, sendo acompanhado por profissionais de saúde.