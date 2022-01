Com variante Ômicron confirmada em Manaus, prefeitura realiza testagem em servidores do Centro de Cooperação da Cidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Com a chegada da variante Ômicron na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus reuniu os servidores do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) para realizar testagem em massa. A ação, que acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem como objetivo monitorar e evitar a proliferação do vírus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o superintendente do CCC, Sandro Diz, a medida fará parte da rotina dos agentes. “Não é a primeira vez que realizamos uma ação dessa, mas com certeza com a chegada da variante, ela deverá acontecer em espaços mais curtos de tempo. Nossos servidores estão vacinados com as duas doses e alguns até com a terceira, mas a proteção nunca é demais e essa é a determinação do prefeito David Almeida, que o trabalho não pare, mas que ele aconteça em segurança”, ressaltou.

Estão sendo disponibilizados testes do tipo RT-PCR, que detectam se o vírus se encontra ativo (em fase de transmissão) no organismo. O CCC segue todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde quanto às medidas de proteção de seus servidores, distribuindo álcool em gel para os departamentos e exigindo uso de máscara facial de todos.