Comissão define critérios dos grupos prioritários para receber vacina contra Covid no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas (CIB), expediu, nesta sexta-feira (22), a Resolução nª 004/2021 que define os Grupos Prioritários de Profissionais de Saúde da Rede da Capital e do Interior, bem como os critérios de priorização da vacinação para esta primeira fase da Campanha contra a Covid-19, no âmbito do Estado do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

O Ministério Público do Amazonas acompanhou a formulação da resolução, participando das reuniões com os gestores de saúde do Estado junto dos demais órgãos de controle. Por isso, participa também da divulgação deste documento como forma de melhorar a transparência nas regras da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

A CIB é foi instituída pela Portaria nº 1.902/94 –GSESAU, de 9.8.1994, e representa a instância colegiada de negociação, discussão e articulação dos gestores operacionais do Sistema Único de Saúde no Estado, da Esfera Estadual e Municipal. A CIB/AM é presidida por um Coordenador representante da Secretaria de Estado de Saúde, sendo seu Vice o Presidente do COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas) representante dos Municípios.

Leia na íntegra a Resolução:



Continua depois da Publicidade

*Com informações da Assessoria de Imprensa