Comitê de Combate à Covid-19 analisa proposta para realização de evento teste em Manaus

Redação AM POST

O Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 recebeu, de representantes do segmento do entretenimento, proposta para realização de um evento teste que será avaliada pelas autoridades sanitárias do Estado. O documento chegou ao comitê nesta sexta-feira (23/07), quando foram avaliados os dados epidemiológicos e de assistência à saúde. Na reunião, o grupo decidiu manter a restrição de circulação entre 1h e 5h pelos próximos 15 dias.

O secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, disse que os indicadores relacionados à pandemia e o avanço da vacinação permitem avaliar os pleitos da categoria. A proposta é que o evento teste seja realizado em setembro, mas a sugestão de data ainda será analisada.

“Faz-se necessário uma potencialização e um avanço da segunda dose para se ter assegurada a saúde das pessoas. O evento teste que certamente seguirá os protocolos baseados nos cases, o que dá a gente uma segurança de que se consegue fazer algo no mesmo formato que vai permitir que o setor se movimente, gere emprego e, ao mesmo tempo, assegure a saúde das pessoas que irão participar do evento”, explicou o secretário.

Indicadores

Na reunião do comitê também foram analisados os indicadores relacionados à pandemia. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, o Amazonas é o 20° em incidência da doença. A taxa de transmissão atual é igual a 0.98, o que indica que de cada 100 infectados, poderão transmitir para 98 pessoas. A média móvel de novos casos reduziu 5% no estado. Já a média de mortes caiu 6%.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Cristiano Fernandes, o cenário é mais favorável, mas o estado ainda não está livre da doença. “Nós temos registro de ocorrências de novos casos, diariamente a FVS emite um boletim com dados epidemiológicos, tanto com os casos de infecção, quanto os casos de internação, óbitos, mas o vírus ainda circula e as medidas de prevenção devem ser adotadas pela população, mesmo as pessoas vacinadas”, disse Cristiano.

Mudanças no decreto

Além de manter o horário de restrição entre 1h e 5h, por mais 15 dias, o comitê decidiu fazer duas alterações nas medidas adotadas para conter o avanço da pandemia. Será permitido, a partir da próxima segunda-feira (26/07), aumentar de 50% para 70% a capacidade de ocupação nas viagens acima de uma hora em lanchas. Na mesma data estão liberadas competições de natação.