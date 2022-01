Confira a lista de supermercados que terão postos de vacinação contra a Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulgou, nesta terça-feira (11/01), os dezesseis supermercados que receberão pontos de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, nesta quinta e sexta-feira (13 e 14/01). A nova estratégia é uma parceria com a Prefeitura de Manaus e visa avançar na imunização e fazer frente ao aumento de casos da Covid-19, aos registros da variante Ômicron e ao período sazonal para síndromes gripais no estado.

O governador Wilson Lima anunciou na manhã desta terça-feira (11/01) a adoção desta nova estratégia, durante visita à Carreta Vacina Amazonas, que está localizada no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona norte de Manaus.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, ressalta a importância da população manter atualizado o ciclo vacinal, o uso da máscara, higienização das mãos e as demais medidas não-farmacológicas de prevenção ao novo coronavírus.

“É importante que as pessoas completem seu esquema vacinal. Se alguém souber outra arma me avise porque como gestor gostaria de saber. Mas, no momento, o que nós temos é vacina, uso de máscaras que reduz muito a contaminação, limpeza frequente das mãos, uso do álcool em gel e, sobretudo, evitar grandes aglomerações, porque por mais que essa variante tenha uma tendência a provocar menos quadros graves, é diferente de não provocar quadros graves”, afirmou o secretário.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, destacou a importância da integração das esferas de governo em prol do fortalecimento da principal estratégia de combate à Covid-19, que é a vacinação. “Nosso objetivo é ampliar ainda mais a cobertura vacinal da capital, tendo em vista a identificação dos primeiros casos positivos da Covid-19 pela nova variante Ômicron, serem de residentes de Manaus”, alertou.

Para a secretária municipal de Saúde de Manaus, Shádia Fraxe, a campanha de vacinação contra a Covid-19 é uma das prioridades da Prefeitura de Manaus.

“Embora, em Manaus, já estejamos com mais de 80% da população acima de 12 anos com o esquema vacinal completo, continuamos trabalhando na diversificação de locais e horários de vacinação para facilitar e incentivar o acesso à vacina; e aumentar a quantidade de pessoas protegidas contra a covid-19. Os supermercados costumam funcionar muito bem como pontos de atendimento em campanhas de vacinação; e acreditamos que esta vai ser, mais uma vez, uma importante estratégia no processo de imunização na nossa cidade”, salientou Shádia.

Os pontos de vacinação instalados nos supermercados que aderiram à campanha Vacina Amazonas estarão abertos a partir das 9h e funcionarão até 20h. As equipes da SES-AM, da FVS-RCP e da Prefeitura de Manaus estarão nos locais para aplicar os imunizantes.

