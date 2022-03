Confira os pontos de vacinação contra a Covid neste sábado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus terá, neste sábado, 26/3, o total de 16 pontos de vacinação contra a Covid-19. Serão 11 locais para atender o público de 12 anos e mais, e outros cinco para vacinar as crianças. Houve mudança nos pontos infantis e, na zona Oeste, o Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) passa a atender também o público de 5 a 11 anos, em substituição ao Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, que deixa de funcionar como ponto de vacinação.

Os outros quatro locais de atendimento para crianças continuam sendo o Studio 5 Centro de Convenções e o Parque Cidade da Criança, na zona Sul, o Sesi-Clube do Trabalhador, na zona Leste, e o shopping Manaus Via Norte, na zona Norte. Todos funcionam de 9h às 16h, à exceção do shopping, que atende das 10h às 16h.

Já para o público geral (12 anos ou mais), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai manter em funcionamento nove unidades de saúde, abertas das 9h às 12h, e dois pontos estratégicos de grande fluxo, o sambódromo e o shopping Phelippe Daou, que atendem o público das 9h às 16h.

A lista completa dos locais de vacinação, com endereço e horário de funcionamento, pode ser consultada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 e também nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

Devem ser vacinadas as crianças de 5 a 11 anos que ainda não receberam a primeira dose e as que já estão no prazo para receber a segunda dose. O intervalo entre doses da CoronaVac é de 28 dias e da Pfizer pediátrica, de dois meses. As datas de aplicação das doses podem ser conferidas na carteira de vacinação da criança e na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), na opção “Consultar Minhas Doses”.

Para o público de 12 a 17 anos, estão disponíveis a primeira dose, a segunda dose para os que tomaram a primeira há 21 dias ou mais, e a terceira dose para os imunossuprimidos que tenham recebido a segunda dose há, no mínimo, dois meses. Os menores devem ir aos pontos de vacinação acompanhados de um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos. No local, deve ser apresentada a caderneta de vacinação, a certidão de nascimento ou um documento de identificação com foto, e o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o CPF.

Adultos

Para quem tem 18 anos ou mais também estão disponíveis as três doses, conforme os prazos estabelecidos para cada tipo de imunizante, além da quarta dose, liberada até o momento para pessoas com imunossupressão e idosos de 70 anos ou mais, que tomaram a terceira dose há, pelo menos quatro meses. Os que receberam a vacina Janssen precisam apenas de duas doses, de acordo com as orientações atuais do Ministério da Saúde.

Quem tem 18 anos ou mais deve levar a carteira de vacinação, documento de identidade original com foto e CPF. Para os imunossuprimidos é exigido laudo que comprove essa condição de saúde. Estão incluídos nesta categoria, pessoas que tenham imunodeficiência primária grave; as que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer; os transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids, independentemente do nível de contagem de célula T-CD4+; as que fazem uso de corticoides em doses igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; as que façam uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).