Coronavírus escapou acidentalmente de laboratório chinês, defende ex-diretor do CDC dos EUA

Redação AM POST*

O ex-diretor do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, Robert Redfield, disse em entrevista à CNN que acredita que o novo coronavírus escapou acidentalmente de um laboratório chinês em Wuhan, cidade onde a pandemia de Covid-19 iniciou.

“Tenho permissão para ter opiniões agora. Eu sou do ponto de vista, eu ainda acho que a teoria mais provável desse patógeno em Wuhan é a do laboratório, [de que o vírus] escapou. Outras pessoas não acreditam nisso. Tudo bem”, Redfield disse ao Dr. Sanjay Gupta, que apresenta um programa na CNN. “A ciência acabará descobrindo. Não é incomum que patógenos respiratórios que estão sendo trabalhados em um laboratório infectem o trabalhador do laboratório”, acrescentou.

“É a minha opinião, certo? Mas sou virologista”, disse Redfield. “Passei minha vida na virologia. Não acredito que isso de alguma forma passou de um morcego para um humano e, naquele momento, o vírus … tornou-se um dos vírus mais infecciosos que conhecemos na humanidade para transmissão entre humanos”. Ele disse também que um potencial pesquisador de um coronavírus trabalharia para fazer o vírus crescer melhor a fim de fazer mais experimentos e aprender mais sobre ele.

Um relatório de investigadores da OMS e da China, obtido pela Associated Press nesta segunda-feira, afirma que a teoria mais provável para a origem da Covid-19 é a transmissão do coronavírus de um morcego a um humano através de um outro animal. O mesmo documento considera a tese do acidente em laboratório extremamente improvável.

*Com informações do Gazeta do Povo