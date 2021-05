CovacManaus: Nova etapa será de acompanhamento aos vacinados contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A pesquisa CovacManaus realizada pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) alcançou, até o último sábado (15/05), a fase de aplicação das duas doses da vacina CoronaVac em 5.046 trabalhadores voluntários. Com esta fase em conclusão, o estudo entra na terceira etapa, que será de acompanhamento dos participantes pelo período de 12 meses.

A infectologista do FMT-HVD e pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da UEA, Maria Paula Mourão, coordenadora da pesquisa, explica que nesta fase a equipe vai atuar para identificar se os participantes apresentarão infecção por Covid-19; se as comorbidades interferiram de alguma forma na proteção induzida pela vacina; e se haverá o surgimento de novas variantes do vírus. “É essencial que todos mantenham o acompanhamento por esses 12 meses”, enfatizou a coordenadora do estudo.

A infectologista esclarece que a pesquisa não consiste apenas na aplicação da vacina. Vai muito além disso, com objetivo de acompanhar o resultado dessa imunização em um grupo mais vulnerável, das pessoas com comorbidades, que pela sua ocupação profissional estão altamente expostas ao risco de contágio pelo novo coronavírus.

“Saber o que acontece com essas pessoas nos próximos meses é tão importante quanto ter antecipado a vacina de cada uma delas”, informou Maria Paula Mourão.

O acompanhamento regular dos participantes permitirá que a CovacManaus compreenda como a vacinação se comporta no grupo de pessoas com comorbidades; e se essas comorbidades interferem na imunização induzida pela CoronaVac. O acompanhamento é realizado por meio de contato telefônico mensal, visitas trimestrais para coleta de exames sorológicos e contato telefônico espontâneo dos participantes.

Segunda dose – Até o último sábado, dos 5.046 participantes vacinados com as duas doses da vacina CoronaVac, 4.348 são trabalhadores da educação pública e privada; e 698 trabalhadores da segurança pública.

“Alguns participantes ainda não tomaram a segunda dose por motivos diversos. Alguns tiveram doença respiratória, portanto estão completando 30 dias de intervalo antes de receber a vacina contra a Covid-19, outros viajaram ou por questões pessoais não puderam receber a imunização completa”, disse a pesquisadora. A vacinação desses participantes está sendo realizada na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e deve ser agendada junto à central de atendimento (call center) do estudo.

Exame de PCR – Todos os participantes do CovacManaus, vacinados ou não, que apresentarem sintomas gripais, podem realizar exame de swab para diagnóstico de Covid-19 gratuitamente. A testagem está sendo realizada no Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em sistema drive-thru, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados, das 7h às 13h. O atendimento não funciona aos feriados.

CovacManaus

O objetivo principal do estudo é identificar se a aplicação da vacina em pessoas com comorbidades terá impacto na prevenção das formas graves da doença, em Manaus, onde predomina a variante P.1 do vírus. A pesquisa é conduzida pela médica infectologista da FMT-HVD e Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da UEA, Maria Paula Mourão e pelo médico infectologista da FMT-HVD e especialista em saúde pública da Fiocruz, Marcus Lacerda.

As doses da vacina CoronaVac utilizadas no estudo foram doadas pelo Instituto Butantan e são para o uso em pesquisa. “É importante deixar claro que as doses enviadas pelo Instituto Butantan são de lotes diferentes das doses enviadas pelo Ministério da Saúde para a imunização de rotina da população. Essas doses foram produzidas para fins de pesquisa e são embaladas em monodoses, ou seja, cada dose vem no kit com seringa, agulha e conteúdo”, ressalta Lacerda.

Participam do estudo trabalhadores da educação da capital, da rede pública e privada, da Secretaria de Segurança Pública (Polícias Militar e Civil, Detran e Corpo de Bombeiros), e trabalhadores terceirizados da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), secretaria estadual de Educação e Desporto (Seduc) e Secretaria Municipal de Educação (Semed), com idades entre 18 e 49 anos, que atuam em Manaus.

O estudo conta com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam); doação das vacinas pelo Instituto Butantan; e parceria da UEA, das secretarias estaduais de Saúde (SES-AM), de Educação e Desporto (Seduc) e de Segurança Pública (SSP-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e da Prefeitura de Manaus.