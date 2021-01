Covid-19: Manaus só tem covas para ‘2 ou 3 meses’, diz David Almeida

Redação AM POST

Recém-empossado no cargo, o prefeito David Almeida (Avante) admitiu hoje que Manaus vive um novo colapso no sistema de saúde, em meio a um aumento de casos e internações de pacientes com covid-19.

Segundo ele, se os níveis de mortalidade continuarem como estão, a cidade só terá covas disponíveis para mais “dois ou três meses”.

“Manaus foi a primeira cidade do Brasil a entrar em colapso na saúde e foi também a primeira a sair. E voltamos novamente, nesta segunda onda, a entrar nesse colapso de atendimento de casos de covid-19”, disse Almeida em entrevista à CNN Brasil. “Nós ainda temos alguma reserva [de covas], possivelmente temos dois ou três meses de vagas de sepultamento”

Sepulturas verticais

Durante entrevista à BandNews Difusora na tarde desta terça-feira (5) ele disse que serão instaladas 5 mil sepulturas verticais no cemitério Tarumã, na zona oeste, nos próximos três meses.

Questionado sobre o plano da prefeitura para para o novo surto de mortes pela doença na cidade, David, disse que já está articulando a construção das sepulturas verticais.

“Nós temos um espaço muito bom lá no cemitério parque Tarumã, temos uma oferta para uma demanda de dois a três meses e nesses três meses nós queremos construir aproximadamente 5 mil covas verticais. O cemitério vertical é aquelas sepulturas de concreto que você faz tipo gaveta, portanto, nós já vamos começar a construção nos próximos dias, estamos nas tratativas finais temos já 326 sepulturas dessas, que ainda não foram utilizadas e nós queremos ampliar esse número para que nós tenhamos uma condição de poder sepultar as vítimas da covid-19 e também das outras doenças com dignidade”, disse o prefeito.

O anúncio ocorre em meio ao aumento dos casos de Covid-19 na capital do Amazonas. O político afirmou ainda que irá buscar a aquisição da vacina contra o novo coronavírus, para combater a pandemia na capital. A pretensão é, além de aumentar a imunidade da população, garantir a vacina assim que for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).