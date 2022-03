Covid-19: Queiroga confirma dois casos da variante Deltacron no Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Brasil tem dois casos confirmados da variante Deltacron da Covid-19. Estudos preliminares apontam que a cepa, identificada pela primeira vez na França, combina características das mutações Delta e Ômicron.

A informação sobre os primeiros testes positivos em território brasileiro foi divulgada na manhã desta terça-feira (15) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Os pacientes moram no Amapá e no Pará, ambos no Norte, prioridade do Ministério da Saúde nas campanhas para incentivar a vacinação contra a Covid-19, pois os índices de imunização na região são os mais baixos do país.

No Amapá, apenas 45,5% da população está imunizada com as duas doses. Em Roraima, o índice é de 47,9%.

Ministro garante monitoramento da variante

“Essa variante é de importância e requer monitoramento. As autoridades sanitárias estão aqui diante dessas situações para tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas. Se eu tivesse que indicar uma medida, seria a aplicação da dose de reforço. Se você não tomou, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de onde você mora”, disse o ministro da Saúde a jornalistas na entrada do ministério.

Ignorando a pressão do governo federal para rebaixar a pandemia para endemia, estados liberarem uso de máscara e ainda a propagação de mentiras contra as vacinas, Queiroga apontou aopenas questões geográficas para explicar a baixa imunização nos estados do Norte.

“Vocês conhecem a região norte. O estado do Amazonas, que é aquela maravilha, mas há cidades que nós só conseguimos ter acesso através de barcos, de avião. Então, não é uma tarefa simples, Nós fizemos ações que culminaram no aumento da vacinação. Ainda temos o estado de Roraima e o estado do Amapá, que têm uma cobertura mais baixa, mas vamos nos empenhar para ampliar essa cobertura e isso só vai ser possível com a conscientização da população brasileira.”

Variante foi confirmada no início de março

Cientistas do L’Institut Pasteur em Paris, na França, foram os primeiros a fornecer evidências sólidas da existência de uma cepa do novo coronavírus que combina as variantes delta e ômicron. Os pesquisadores, contudo, não acreditam que isso seja motivo de preocupação.

Embora vários países suspeitassem do surgimento de uma variante “deltacron”, os virologistas franceses enviaram a sequência genômica completa ao banco de dados internacional de Covid-19 em 8 de março, confirmando a nova cepa oficialmente.

Fonte: Em Tempo