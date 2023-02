Covid ainda predomina nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Agência Brasil

Os casos de Covid-19 ainda predominam entre as ocorrências da Síndrome Respiratória Aguda Grave em pessoas com mais de cinco anos de idade, especialmente entre os adultos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, existe a manutenção de um cenário positivo para outros tipos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves no país. Há queda na maioria das unidades da Federação quando comparado com o histórico dos últimos anos. A informação foi divulgada pelo Boletim Infogripe da Fiocruz e se refere ao período entre 22 a 28 de janeiro.

Cinco das 27 unidades federativas, no entanto, apresentam crescimento na tendência de longo prazo. São elas: Macapá (no AP), Manaus (no AM), Palmas (em TO), Rio Branco (no AC) e Vitória (no ES). Em Rio Branco, o crescimento se concentra principalmente entre crianças pequenas.

De acordo com o coordenador do Infogripe, o pesquisador Marcelo Gomes, os poucos estados com crescimento de SRAG nas últimas semanas mostram um cenário compatível com a oscilação observada em período de baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na comparação com novembro do ano passado, os casos positivos de Covid-19 subiram de 61,8% para 71,3% em janeiro. Já as ocorrências de Influenza A diminuíram de 6,2% há três meses para 0,9 % no mês passado; e a Influenza B aumentou de 0,2% para 0,7% nesse mesmo período.

Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi menor do que em novembro nos casos de Influenza A, com redução de 1,9% para 1,1%. Porém, houve aumento de 90,3% em novembro para 94,7% na incidência desses vírus nas mortes por Covid-19 em janeiro.