Covid: vacinados nos mutirões de junho devem ficar atentos para prazos da 2ª dose em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus orienta as pessoas que receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca/Oxford ou da Pfizer/BioNTech nos mutirões realizados no mês de junho, que consultem na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) as datas programadas para a segunda dose. No mês de junho foram realizadas três intensificações, nas quais foram aplicadas aproximadamente 276 mil doses de vacinas.

Nos dias 28 e 29/8, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), promoveu uma grande ação, com foco na segunda dose, com 85.156 aplicações registradas. Há de se ressaltar que, no caso do imunizante AstraZeneca, o intervalo foi reduzido de 84 para 56 dias, enquanto o da Pfizer permanece o prazo de 84 dias para a segunda dose.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça a importância da observação dos prazos das doses aplicadas nos mutirões, o que, segundo ela, vem sendo acompanhada pelo prefeito David Almeida.

“É fundamental que essas pessoas consultem o ‘Imuniza’ e procurem logo nossos pontos de vacinação, para que possam concluir o esquema vacinal e, assim, alcançar a eficácia dos imunizantes, conforme estabelecem os fabricantes. Quem tomou essas vacinas no dia 12 de junho, por exemplo, deveria ter recebido a segunda dose no dia 4 de setembro, portanto, já deve ir a um local de vacinação, caso ainda não tenha ido”, ressalta.

Demanda

Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontam que, nesta quarta-feira, 8/9, em torno de 108 mil pessoas passaram dos intervalos determinados pelos fabricantes das vacinas, sendo 12.239 dos 28 dias da CoronaVac; 4.875 dos 84 dias da Pfizer; e 91.007 do limite de 84 dias da AstraZeneca.

“Nossa coordenação da campanha de vacinação contra a Covid-19 está preparada para atender a essa demanda. Temos a estrutura, temos as doses e as equipes esperando para receber esse público. Não podemos nos descuidar. Ainda estamos em situação de pandemia e não só o novo coronavírus, mas também suas variantes, continuam em circulação. A proteção mais eficaz continua sendo a vacina, além dos cuidados individuais que não devem ser esquecidos, como o uso de máscara, a higienização das mãos com água e sabão e também álcool em gel, e mais o distanciamento”, observa Shádia.

Pontos

Nesta quinta e sexta-feira, 9 e 10, a Semsa manterá o atendimento para D1 e D2 em 35 pontos de vacinação distribuídos em todas as zonas da cidade, cujos endereços podem ser consultados no site da secretaria pelo link https://bit.ly/38LqteB. O funcionamento é das 9h às 16h.

Para receber a primeira dose, o público de 12 a 17 anos precisa estar, obrigatoriamente, acompanhado pelo pai ou mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Neste último caso, será necessário assinar uma declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência, que deverá ser apresentado junto com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). O público a partir de 18 anos deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, deve ser apresentado o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar a primeira pelo aplicativo ConecteSUS, que pode ser instalado no celular.

Para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação, a Semsa orienta que seja feito o cadastro na plataforma Imuniza Manaus.

Outro recurso disponibilizado pela secretaria é o “Filômetro”, que informa o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.