CPI da Covid quer ouvir David Almeida e titular da SES-AM como testemunhas

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo estão entre as testemunhas que serão ouvida pela CPI da Covid que vai apurar possíveis desvios e mau uso das verbas da União repassadas aos entes da federação para uso no combate à doença. Uma versão preliminar do roteiro, elaborado por integrantes do colegiado, também cita a necessidade de ouvir secretários do Ministério da Saúde, autoridades responsáveis pela área de comunicação e governadores.

David Almeida (Avante) é único prefeito citado no rol de testemunhas desejadas da sessão da CPI que quer apurar a falta de oxigênio em Manaus que no inicio do ano entrou em colapso na saúde, com pacientes morrendo asfixiados após o fim do estoque do insumo em hospitais.

Foram sugeridos ainda os nomes de: Francisco Ferreira Filho, coordenador do comitê de crise do Amazonas; Mayra Isabel Correia, Luiz Otávio Franco e Hélio Angotti Neto, secretários do Ministério da Saúde; e um representante da White Martins, fabricante de oxigênio.

A CPI deve começar a funcionar na próxima semana devido feriado de Tiradentes. Um acordo entre a maior parte dos participantes prevê que Omar Aziz (PSD-AM) seja o presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) seja o vice e Renan Calheiros (MDB-AL) atue como relator.

O documento elaborado pelos senadores traz críticas à condução do governo Bolsonaro na crise sanitária. “No início da pandemia, o governo federal tentou impedir que os entes federados pudessem tomar medidas para diminuir o ritmo de propagação do vírus, a exemplo de isolamento social, uso de máscaras e álcool em gel”, diz trecho do plano.

*Com informações do Estadão Conteúdo