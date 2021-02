Culto com mais de 2 mil pessoas é interditado pela fiscalização contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agentes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) contra a propagação da Covid-19 interditaram, no fim da noite de quarta-feira (24), um culto religioso com mais de duas mil pessoas em uma igreja no bairro Batel, em Curitiba.

De acordo com a equipe, os participantes estavam aglomerados e sem manter o distanciamento social, ou seja, contrariando os protocolos sanitários estabelecidos para conter o vírus.

Durante a ação, foram aplicadas três multas, que somaram R$ 150 mil. Os autos foram expedidos, segundo a prefeitura, porque além da realização do evento em desacordo com os protocolos sanitários, havia falta de controle do número de pessoas e de distanciamento de 1,5 metro entre os participantes.

A fiscalização ocorreu a partir de denúncia da população, segundo os agentes da Aifu.

Bandeira laranja

Na quarta, a Prefeitura de Curitiba determinou o retorno da bandeira laranja – que indica nível de alerta para a pandemia do novo coronavírus. O decreto entra em vigor nesta quinta-feira (25) e vale por 14 dias, podendo ser prorrogado dependendo do comportamento da pandemia na cidade.

Com a medida, estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, como casas de shows, circos, teatros, cinemas e museus, voltam a ficar proibidos.

As práticas esportivas coletivas em praças e demais bens públicos ou privados, incluídos os condomínios e áreas residenciais, também não são mais permitidas.

Mais de 84 mil casos confirmados do novo coronavírus

De acordo com o boletim mais recente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a capital paranaense tem 84.597 casos confirmados de Covid-19 e 2.487 pessoas morreram pela doença.

Em todo o Paraná, são 623.385 casos confirmados e 11.271 mortes.

Fonte: G1