Dados da Fiocruz e da Opas indicam redução de casos de Covid-19 no Amazonas

Redação AM POST

Relatório da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), divulgado nesta terça-feira (11/05), e o Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), indicam redução de casos de Covid-19 no Amazonas. Segundo levantamento da Opas, a média de casos da doença no estado caiu 11% na comparação entre o período de 3 a 9 de maio de 2021 e os sete dias anteriores (26 de abril a 2 de maio).

O boletim da Fiocruz, com dados até o dia 26 de abril do Sivep-Gripe, do Ministério da Saúde, avalia a Semana Epidemiológica (SE) 16, compreendendo o período de 18 a 24 de abril. Segundo o boletim, o Amazonas iniciou processo de queda de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), incluindo Covid-19. O levantamento aponta, ainda, que nenhum estado do país apresenta sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a SE 16.

Segundo a Fiocruz, nenhuma das 27 capitais do país apresenta sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo até a semana 16. Em relação a Manaus, o boletim mostra que a capital manteve sinal de estabilização no número de casos observado no boletim anterior da fundação.

Dados da Opas – Para consolidar os dados do relatório, a Opas consultou bancos de dados de estados e do Ministério da Saúde, como o E-SUS VE Notifica, SIVE Gripe, Painel Covid e Sivep Gripe Amazonas. Com base nesses dados, a média de casos de Covid-19 no estado caiu 11%, entre o período de 3 a 9 de maio de 2021 e os sete dias anteriores (26 de abril a 2 de maio). Já a média de óbitos caiu 33% e de internações reduziu 4%, em todo o estado, no mesmo período.

Taxa de incidência em queda – Conforme dados consolidados pela Opas, o Amazonas registrou, nos últimos sete dias, a segunda menor taxa de incidência de Covid-19 por 100 mil habitantes, ficando com taxa de 86, atrás apenas do Maranhão, com 80.

No Brasil, a taxa de incidência ficou em 205 nos últimos sete dias, e o estado que registra a maior taxa é o Ceará, com 428 casos notificados por 100 mil habitantes. A região Sul é a que apresenta a maior taxa de incidência.

Os números mostram também uma trajetória de queda. Nos últimos 30 dias a taxa de incidência no Amazonas era de 437 por 100 mil habitantes. No país, chegou a 1.021 casos notificados por 100 mil habitantes nesse período.

Prevenção – Embora os dados apresentem tendência de redução de casos e internações, o Governo do Amazonas mantém o alerta para manutenção dos cuidados de prevenção, como o respeito ao distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. O mesmo alerta é feito pela Fiocruz e pela Opas, tendo em vista que a pandemia de Covid-19 ainda não está controlada e a vacinação ainda não atingiu patamares satisfatórios de imunização.

O Comitê Estadual de Enfrentamento da Covid-19 permanece monitorando os indicadores, com base nos quais tem adotado as medidas relacionadas à flexibilização de atividades econômicas.

Monitoramento – Embora os dados mostrem uma queda no número de casos de Covid-19 no Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) intensificaram o monitoramento e rastreamento de casos da doença, como estratégia de prevenção.

O plano de monitoramento, que já está em execução em Manaus e mais três municípios (Manicoré, Iranduba e Itacoatiara), consiste na realização de testes do tipo RT-PCR e antígeno para detectar a doença e, posteriormente, iniciar o tratamento e o rastreamento e monitoramento de contatos das pessoas que positivarem para Covid-19 na rede de saúde local. O objetivo é quebrar a cadeia de transmissão do novo coronavírus.

De acordo com dados preliminares da SES-AM, os resultados dos exames de RT-PCR, realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) do Estado, apresentam positividade de 5%. O rastreamento e monitoramento de contatos, segundo a FVS-AM, vem sendo feito em parceria com as prefeituras municipais.