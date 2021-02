David Almeida descarta lockdown em Manaus e diz que confrontou com equipe técnica pesquisador que anuncia 3ª onda de Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Lucas Ferrante, que defende a adoção de um lockdown extensivo de um mês para conter uma provável terceira onda de covid-19 no Amazonas, foi confrontado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, juntamente com equipe técnica composta por dois cientistas médicos. A informação foi dada pelo próprio político durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (10), para lançamento do programa Auxílio Manauara, na sede da Prefeitura de Manaus.

De acordo com David, o pesquisador entrou em contato com ele para uma reunião sobre o assunto e nesse encontrou o prefeito identificou falhas nas afirmações do cientista.

“Esse rapaz, esse cientista mandou um zap [sic] para mim e eu fui ouvi-lo. Chamei dois cientistas médicos, já que ele vai falar comigo e eu não tenho conhecimento científico. E ele falava de fazermos um lockdown de 90 dias, sem ninguém sair de casa, que a cada mês, 30 dias, diminuiria 10% da mortandade”, disse o prefeito.

“Ele fez um estudo e disse que era com uma universidade de Minas Gerais, Inpa, e tal. E os meus pesquisadores fizeram três perguntas para ele. ‘Com quantas pessoas você fez o seu estudo?’. Ele fez com cinco pessoas, segundo ele, não disse quem. Não disse qual estado, se era média, grave ou se era assintomático”, continuou.

“Aonde [sic] você publicou? Não publiquei em lugar nenhum. Qual a comprovação cientifica do que você está falando?’Aí, você pede para fechar 30 dias. Mais algumas perguntas foram feitas para ele. E eu tive que sair da sala e deixei meus técnicos. Então, a informação precisa ser dada com clareza. A população não aguenta mais a questão de você estar em isolamento”, afirmou David Almeida.

“Imagina, 90 dias e a cada 30 dias diminuir 10%. ‘Ah, porque eu avisei da segunda onda’, segundo ele. Mas como? Meu cientista disse que todas as pandemias mundiais tiveram segunda onda, você não fala nenhuma novidade. Foram essas três perguntas que fizemos. E, por isso, nós não acatamos as suas recomendações”, explicou.

*Com informações do AM1