David Almeida recebe 4ª dose da vacina contra a Covid-19 e salienta importância do reforço do imunizante no combate à pandemia

O prefeito de Manaus, David Almeida, compareceu, na manhã desta segunda-feira, 27/6, no posto de vacinação instalado na Unidade de Saúde da Família (USF) Morro da Liberdade, localizado na rua São Benedito, zona Sul da cidade, para receber a 4ª dose da vacina contra Covid-19.

Acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, o gestor municipal ressaltou a importância da população comparecer aos postos de vacinação e orienta que os usuários verifiquem qual dose está pendente, avançando assim no combate à pandemia.

“Hoje tomei a quarta dose da vacina, e convido também a população acima de 40 anos a comparecer aos nossos mais 50 pontos de vacinação para fazer sua imunização e ter o esquema vacinal completo. Os casos de Covid-19 aumentaram exponencialmente na nossa cidade e é necessário que as pessoas procurem as unidades de saúde para tomar vacina”, enfatizou Almeida.

Em continuidade às ações da campanha de imunização contra a Covid-19, a prefeitura irá oferecer 55 pontos de vacinação, de segunda, 27, a sexta-feira, 1º/7, distribuídos de forma estratégica em todas as zonas geográficas da capital amazonense, para primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina.

A quarta dose pode ser recebida por todos os trabalhadores de saúde (rede pública e privada), adultos imunossuprimidos e o público em geral a partir dos 40 anos de idade. O intervalo depois da aplicação da terceira dose é de quatro meses ou mais.

No total, 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionam com horário ampliado, de 8h às 20h. O ponto de imunização do shopping Phelippe Daou, zona Norte, atende de 9h às 16h, e às demais unidades, de 8h às 17h. Os endereços das unidades, horários de atendimentos e vacinas disponíveis podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou pelas redes sociais da Secretaria: Semsa Manaus no Facebook, e @semsamanaus no Instagram.