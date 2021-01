David Assayag recebe alta médica e fará tratamento contra Covid em casa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O cantor e levantador de toadas do Boi Garantido, David Assayag, recebeu alta médica nesta quinta-feira (21) do hospital Prontocord – Samel, em Manaus, e continuará o tratamento da Covid-19 em casa. A informação foi divulgada nas redes sociais do artista.

De acordo com comunicado o tratamento caseiro será com uso de medicamentos e, se necessário, de oxigênio. David estava em tratamento desde o dia 3 de janeiro e iniciou o tratamento ainda em Partintins, sendo transferido no dia seguinte para Manaus.

Leia comunicado: