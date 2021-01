Denúncias de privilégios na vacinação contra Covid-19 em Manaus ganham repercussão nacional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após grande repercussão nos portais locais, a mídia nacional repercutiu flagrantes de pessoas fora do grupo prioritário furando a fila de imunização no início da primeira fase da campanha de vacinação contra Covid-19 em Manaus.

O jornal Folha de São Paulo noticiou que a vacinação de duas médicas recém-formadas nesta terça-feira (19) na capital amazonense erou críticas sobre a falta de prioridade para a imunização de profissionais de saúde mais expostos à Covid-19 na cidade, uma das mais afetadas pela pandemia no Brasil. As irmãs Gabrielle e Isabelle Lins, 24, estão entre os 671 profissionais de saúde imunizados com doses da Coronavac no primeiro dia da campanha de vacinação em Manaus.

Com milhares de seguidores em redes sociais, elas postaram fotos do momento em que recebiam o imunizante, o que levou o prefeito David Almeida (Avante) a anunciar a publicação de uma portaria proibindo a divulgação da vacinação em redes sociais por servidores municipais.

Segundo o Diário Oficial do Município (DOM), Gabrielle foi nomeada em cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no dia 18 de janeiro, um dia antes do início da vacinação. A irmã foi nomeada no dia seguinte. Além disso, o Amazonas vive, desde a semana passada, uma crise no sistema de saúde causado pelo aumento acelerado nos casos de Covid-19 e pela escassez de oxigênio hospitalar em algumas unidades de saúde da capital e do interior.

Investigação

De acordo com o Jornal O Globo, foi aberta uma investigação para apurar suspeita de desvio de vacinas, após fotos circularem na internet mostrando as duas irmãs, da família que comanda uma das maiores universidades privadas da cidade, comemorando o fato de terem sido vacinadas.

A Procuradora de Justiça e coordenadora do Grupo de Covid-19 montado pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Silvana Nobre Cabral, disse ao O Globo que ontem à noite os órgãos de controle se reuniram com a Prefeitura de Manaus, e aí já entrando pela madrugada, foi expedida a recomendação para que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) observe, em razão da escassez da vacina as pessoas que serão vacinadas.

Enfrentando uma crise de falta de leitos e de oxigênio nos principais hospitais da cidade, Manaus tem mais de 35 mil profissionais de saúde atuando nas redes pública e privada. Segundo a prefeitura, pouco mais de 20 mil deles receberão a imunização contra a Covid-19 na primeira fase da campanha.

Resposta

O site da Veja mostrou que, no Facebook, Gabrielle chegou a responder em uma publicação que tratava sobre o tema: “Realmente eu sou médica, sim, formada em maio de 2020, durante o primeiro pico da pandemia. Desde a semana passada fui convidada pra atuar na atenção primeira ao COVID, na nova UBS da prefeitura. E hoje durante meu plantão fui convidada a me vacinar juntamente com os demais médicos e enfermeiros das unidades. Realmente não propague fake news, isso é triste!”.

A prefeitura divulgou nota em que afirma que não houve qualquer irregularidade na aplicação da vacina nas duas gêmeas da família Lins. “Sobre o caso das médicas Gabrielle Kirk Lins e Isabbele Kirk Lins vacinadas neste primeiro dia de imunização, não há nenhuma irregularidade, uma vez que se encontram nomeadas e atuando legitimamente no plantão da unidade de saúde, para a qual foram designadas, em razão da urgência e exceção sanitárias, estabelecidas nos primeiros 15 dias da nova gestão”. Depois da polêmica, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), divulgou um vídeo em que afirma que uma portaria foi publicada para proibir que as pessoas façam imagens do momento da vacinação.