Detentos do sistema prisional do AM começam a receber a 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), começou a aplicar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus nos internos do sistema prisional do Amazonas. Toda a massa carcerária da capital e do interior do estado já recebeu a primeira dose do imunizante, seguindo o calendário de vacinação por faixa etária da população.

Com o sucesso do esquema vacinal para a População Privada de Liberdade (PPL), a Seap atingiu 6.991 doses aplicadas, sendo 6.301 destinadas aos internos da capital e 690 do interior.

A campanha de vacinação nos presídios atende ao cronograma da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-Manaus). Para a aplicação das vacinas, os profissionais de saúde receberam treinamento nas penitenciárias onde atuam e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Major Sálvio Belota.

A aplicação da segunda dose da vacina já está acontecendo nas unidades. Internos com idade acima de 30 anos, que tomaram a CoronaVac, abriram o novo cronograma na última semana de julho, entre os dias 29 e 30/07. Para a população maior de 18 anos, que tomou o mesmo imunizante, a data está prevista para os dias 19 e 20/08. Os internos que têm acima de 40 anos estão agendados para tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca de 08 a 13/09.

Os colaboradores, servidores, internos com comorbidades e idosos acima de 60 anos já receberam a segunda dose da vacina. O secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida, comemora o importante marco.

“Esse quantitativo de doses aplicadas representa esperança de dias melhores e a valorização à vida. Vacinar é importante e necessário. Agora, seguimos com a aplicação da segunda dose e os cuidados de prevenção”, reforçou o secretário.

Baixo índice – Desde o começo da pandemia, a Seap tem adotado os protocolos de prevenção recomendados pelos órgãos de saúde para o combate ao coronavírus, contribuindo para a baixa incidência de casos no sistema prisional do estado.