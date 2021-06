Detentos e funcionários de presídios serão vacinados contra Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus segue intensificando o ritmo da imunização contra a Covid-19, e além de iniciar a vacinação do público de 18 a 59 anos sem doenças preexistentes, começará a atender, no próximo sábado, 5/6, os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e caminhoneiros, para a aplicação da primeira dose da vacina. Na segunda-feira, 7/6, será a vez da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade (policiais penais e demais funcionários, com exceção dos trabalhadores de saúde).

Essas categorias estão incluídas na lista de grupos mais vulneráveis aos efeitos do novo coronavírus, definida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

“Estamos perto de alcançar todos os grupos que os técnicos do Ministério da Saúde estabeleceram como prioritários para receber a vacina e já começamos a avançar para a população em geral. Isso é possível porque nossa equipe de coordenação da Secretaria Municipal de Saúde trabalha de forma organizada, planejada, fazendo o uso racional das doses que vamos recebendo. Nossa meta é que todas as pessoas aptas a serem imunizadas recebam a vacina no mais curto espaço de tempo que nos for permitido”, afirma o prefeito David Almeida.